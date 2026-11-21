ഫെസ്റ്റിവൽ സിറ്റിയിലെ ജി.ഡി.ആർ.എഫ്.എ ഓഫിസ് ജനുവരി 30 വരെ അടച്ചിടുംtext_fields
ദുബൈ: മാനുഷിക പരിഗണന ആവശ്യമായ വിസാ കേസുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ജി.ഡി.ആർ.എഫ്.എ ദുബൈയുടെ വിഭാഗം നവംബർ 23 തിങ്കളാഴ്ച മുതൽ അൽ ത്വവാർ 2-ലേക്ക് താൽക്കാലികമായി മാറും. ദുബൈ ഫെസ്റ്റിവൽ സിറ്റിയിലെ നിലവിലെ ഓഫീസ് അറ്റകുറ്റപ്പണികൾക്കായി 2027 ജനുവരി 30 ശനിയാഴ്ച വരെ അടച്ചിടും. ഈ കാലയളവിൽ അൽ ത്വവാർ 2-ലെ ദുബൈ രാജ്യാന്തര വിമാനത്താവളത്തിന്റെ ഫ്രീ സോൺ വിഭാഗത്തിൽ സേവനങ്ങൾ ലഭിക്കും.
നവംബർ 23 മുതൽ ഈ വിഭാഗത്തിന്റെ സേവനം ആവശ്യമുള്ളവർ നേരിട്ട് താൽക്കാലിക കേന്ദ്രത്തിലെത്തണമെന്ന് ജി.ഡി.ആർ.എഫ്.എ അറിയിച്ചു. പുതിയ കേന്ദ്രത്തിലെ പ്രവർത്തനസമയം രാവിലെ 6.30 മുതൽ ഉച്ച 2.30 വരെയാണ്. വെള്ളിയാഴ്ചകളിൽ രാവിലെ 6.30 മുതൽ ഉച്ച 12 വരെ സേവനം ലഭിക്കും. പൊതു അവധി ദിവസങ്ങളിൽ കേന്ദ്രം പ്രവർത്തിക്കില്ല. സേവനങ്ങൾ മുടങ്ങാതിരിക്കാനും സേവനനിലവാരം ഉറപ്പാക്കാനും ആവശ്യമായ ക്രമീകരണങ്ങൾ താൽക്കാലിക കേന്ദ്രത്തിൽ ഒരുക്കിയതായി അധികൃതർ അറിയിച്ചു. വിവരങ്ങൾക്ക് 8005111 എന്ന അമർ ടോൾഫ്രീ നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടാം.