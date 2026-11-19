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Posted Ondate_range
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അജ്മാനില് വെയര് ഹൗസുകള്ക്ക് തീപിടിച്ചു; ദ്രുതഗതിയില് തീയണച്ചു, ആളപായമില്ലtext_fields
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News Summary - Fire at Food Distribution Warehouses in Ajman Doused Swiftly, No Casualties
അജ്മാന്: അജ്മാനില് വെയര് ഹൗസുകള്ക്ക് തീ പിടിച്ചു. അജ്മാന് വ്യാവസായിക മേഖലയില് പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ഭക്ഷ്യ വിതരണ കമ്പനികളുടെ വെയര് ഹൗസിനാണ് ബുധനാഴ്ച ഉച്ചക്ക് ഒന്നരയോട് കൂടി തീ പിടിച്ചത്. വിവരം അറിഞ്ഞയുടനെ സംഭവ സ്ഥലത്തെത്തിയ പൊലീസും അഗ്നി ശമനസേന വിഭാഗവും ചേര്ന്ന് ദ്രുതഗതിയില് തീ അണക്കാനുള്ള നടപടികള് സ്വീകരിച്ചത് വലിയ അപകടം ഒഴിവാക്കി.
തീപിടിത്തത്തെ തുടര്ന്ന് പ്രദേശത്ത് വലിയ രീതിയില് പുക പടര്ന്നിരുന്നു. മലയാളികളടക്കം നിരവധി പേര് ഈ സ്ഥാപനങ്ങളില് ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആളപായം റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല. തീ പിടിക്കാനുള്ള കാരണം വ്യക്തമല്ല.
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