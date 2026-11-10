Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Posted On
    date_range
    Updated On
    date_range

    ഫുജൈറ സെന്‍റ് ഗ്രിഗോറിയോസ് ദേവാലയത്തിൽ ഓർമപ്പെരുന്നാൾ ആഘോഷിച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    ഫുജൈറ സെന്‍റ് ഗ്രിഗോറിയോസ് ദേവാലയത്തിൽ ഓർമപ്പെരുന്നാൾ ആഘോഷിച്ചു
    cancel

    ഫുജൈറ: മലങ്കര ഓർത്തഡോക്സ് സഭയുടെ പ്രഥമ പ്രഖ്യാപിത പരിശുദ്ധനും ഫുജൈറ സെന്‍റ് ഗ്രിഗോറിയോസ് ഇന്ത്യൻ ഓർത്തഡോക്സ് ദേവാലയത്തിന്‍റെ കാവൽപിതാവുമായ പരുമല തിരുമേനിയുടെ 124-ാമത് ഓർമപ്പെരുന്നാൾ ഗ്രിഗോറിയൻ തീർഥാടന കേന്ദ്രമായ ഫുജൈറ സെന്‍റ് ഗ്രിഗോറിയോസ് ദേവാലയത്തിൽ ഭക്തിനിർഭരമായി ആഘോഷിച്ചു.

    ശനിയാഴ്ച വൈകുന്നേരം ആറിന് ബാൻഡ് മേളത്തോടെ പെരുന്നാൾ ആഘോഷങ്ങൾക്ക് തുടക്കമായി. തുടർന്ന് സന്ധ്യാനമസ്കാരം, അനുഗ്രഹപ്രഭാഷണം, പെരുന്നാൾ പ്രദക്ഷിണം, ആശീർവാദം, നേർച്ച എന്നിവ ഉണ്ടായിരുന്നു.

    നവംബർ എട്ടിന് രാവിലെ ഏഴിന് പ്രഭാത നമസ്കാരത്തോടെ ആരംഭിച്ച ശുശ്രൂഷകൾ, വിശുദ്ധ മൂന്നിന്മേൽ കുർബാന, മധ്യസ്ഥ പ്രാർഥന, ശ്ലൈഹിക വാഴ്‌വ്, നേർച്ചവിളമ്പ് എന്നിവയോടെ ഈ വർഷത്തെ പെരുന്നാൾ ശുശ്രൂഷകൾക്ക് സമാപനമായി. മലങ്കര ഓർത്തഡോക്സ് സഭയുടെ ഇടുക്കി ഭദ്രാസന മെത്രാപ്പോലീത്ത സഖറിയ മാർ സേവേറിയോസ് പെരുന്നാൾ ശുശ്രൂഷകൾക്ക് മുഖ്യകാർമികത്വം വഹിച്ചു. പരുമല സെമിനാരി മാനേജർ യാക്കോബ് തോമസ് റമ്പാനും ഫാ. എബ്രഹാം മാത്യുവും സഹകാർമികരായിരുന്നു.

    പെരുന്നാൾ ആഘോഷങ്ങളുടെ നടത്തിപ്പിന് ഇടവക വികാരി ഫാ. കെ. സന്തോഷ് സാമുവൽ, ട്രസ്റ്റി ജേക്കബ് പാപ്പച്ചൻ, സെക്രട്ടറി സി.ജെ. ബിജുമോൻ, പെരുന്നാൾ കൺവീനർ എമി ജോൺ എബ്രഹാം എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വിവിധ കമ്മിറ്റികൾ നേതൃത്വം നൽകി. പെരുന്നാൾ ശുശ്രൂഷകളിൽ യു.എ.ഇയിലെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നായി അനേക വിശ്വാസികളും ഭക്തജനങ്ങളും പങ്കെടുത്തു.

    Show Full Article
    25% Off
    E-Paper First Page
    Today
    Today's Edition is out

    Want the complete newspaper?

    Print Replica Crop & Save India & GCC Zoom in and zoom out
    Click here for the full edition →
    Use code SAVE25
    News Summary - Feast Day Celebrated at Fujairah St. Gregorios Church
    Next Story
    X