ഫുജൈറ സെന്റ് ഗ്രിഗോറിയോസ് ദേവാലയത്തിൽ ഓർമപ്പെരുന്നാൾ ആഘോഷിച്ചുtext_fields
ഫുജൈറ: മലങ്കര ഓർത്തഡോക്സ് സഭയുടെ പ്രഥമ പ്രഖ്യാപിത പരിശുദ്ധനും ഫുജൈറ സെന്റ് ഗ്രിഗോറിയോസ് ഇന്ത്യൻ ഓർത്തഡോക്സ് ദേവാലയത്തിന്റെ കാവൽപിതാവുമായ പരുമല തിരുമേനിയുടെ 124-ാമത് ഓർമപ്പെരുന്നാൾ ഗ്രിഗോറിയൻ തീർഥാടന കേന്ദ്രമായ ഫുജൈറ സെന്റ് ഗ്രിഗോറിയോസ് ദേവാലയത്തിൽ ഭക്തിനിർഭരമായി ആഘോഷിച്ചു.
ശനിയാഴ്ച വൈകുന്നേരം ആറിന് ബാൻഡ് മേളത്തോടെ പെരുന്നാൾ ആഘോഷങ്ങൾക്ക് തുടക്കമായി. തുടർന്ന് സന്ധ്യാനമസ്കാരം, അനുഗ്രഹപ്രഭാഷണം, പെരുന്നാൾ പ്രദക്ഷിണം, ആശീർവാദം, നേർച്ച എന്നിവ ഉണ്ടായിരുന്നു.
നവംബർ എട്ടിന് രാവിലെ ഏഴിന് പ്രഭാത നമസ്കാരത്തോടെ ആരംഭിച്ച ശുശ്രൂഷകൾ, വിശുദ്ധ മൂന്നിന്മേൽ കുർബാന, മധ്യസ്ഥ പ്രാർഥന, ശ്ലൈഹിക വാഴ്വ്, നേർച്ചവിളമ്പ് എന്നിവയോടെ ഈ വർഷത്തെ പെരുന്നാൾ ശുശ്രൂഷകൾക്ക് സമാപനമായി. മലങ്കര ഓർത്തഡോക്സ് സഭയുടെ ഇടുക്കി ഭദ്രാസന മെത്രാപ്പോലീത്ത സഖറിയ മാർ സേവേറിയോസ് പെരുന്നാൾ ശുശ്രൂഷകൾക്ക് മുഖ്യകാർമികത്വം വഹിച്ചു. പരുമല സെമിനാരി മാനേജർ യാക്കോബ് തോമസ് റമ്പാനും ഫാ. എബ്രഹാം മാത്യുവും സഹകാർമികരായിരുന്നു.
പെരുന്നാൾ ആഘോഷങ്ങളുടെ നടത്തിപ്പിന് ഇടവക വികാരി ഫാ. കെ. സന്തോഷ് സാമുവൽ, ട്രസ്റ്റി ജേക്കബ് പാപ്പച്ചൻ, സെക്രട്ടറി സി.ജെ. ബിജുമോൻ, പെരുന്നാൾ കൺവീനർ എമി ജോൺ എബ്രഹാം എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വിവിധ കമ്മിറ്റികൾ നേതൃത്വം നൽകി. പെരുന്നാൾ ശുശ്രൂഷകളിൽ യു.എ.ഇയിലെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നായി അനേക വിശ്വാസികളും ഭക്തജനങ്ങളും പങ്കെടുത്തു.