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മിന്റു പി. ജേക്കബിനും സഹൽ സി. മുഹമ്മദിനും യാത്രയയപ്പ് നൽകിtext_fields
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News Summary - Farewell for Mintu Jacob and Sahal Mohammed
ദുബൈ: ഡെപ്യുട്ടേഷൻ കഴിഞ്ഞ് നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുന്ന മലയാള മനോരമ ദുബൈ ചീഫ് റിപ്പോർട്ടർ മിന്റു പി. ജേക്കബിനും ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ് മിഡിലീസ്റ്റ് ബ്യൂറോ ചീഫ് സഹൽ സി. മുഹമ്മദിനും യു.എ.ഇയിലെ ഇന്ത്യൻ മാധ്യമ കൂട്ടായ്മയായ ഇന്ത്യൻ മീഡിയാ ഫോറം (ഐ.എം.എഫ്) യാത്രയയപ്പ് നൽകി.
കോ ഓർഡിനേറ്റർ സാദിഖ് കാവിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. കോഓഡിനേറ്റർമാരായ ഷിൻസ് സെബാസ്റ്റ്യൻ സ്വാഗതവും അരുൺ പാറാട്ട് നന്ദിയും പറഞ്ഞു. മിന്റു പി.ജേക്കബിനും സഹൽ സി.മുഹമ്മദിനും മൊമെന്റോ സമ്മാനിച്ചു. ഇരുവരും മറുപടി പ്രസംഗം നടത്തി. മിന്റു കോഴിക്കോട് മലയാള മനോരമ ബ്യൂറോയിലും സഹൽ ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ് തിരുവനന്തപുരം ഡെസ്കിലുമാണ് ഇനി പ്രവർത്തിക്കുക.
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