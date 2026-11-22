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ഈദ് അൽ ഇത്തിഹാദ്: ദുബൈ കെ.എം.സി.സി മീഡിയ സെമിനാർ നടത്തുംtext_fields
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News Summary - Dubai KMCC to Host Media Seminar
ദുബൈ: യു.എ.ഇ ദേശീയ ദിനാഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഡിസംബർ ആറിന് ദുബൈ കെ.എം.സി.സി മീഡിയ സെമിനാർ സംഘടിപ്പിക്കും. പോസ്റ്റർ ഡേ, പ്രൊഫൈൽ ഡേ തുടങ്ങിയവയിലൂടെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പ്രചാരണം ശക്തമാക്കും. മീഡിയ കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ കെ.പി.എ. സലാം അധ്യക്ഷത വഹിച്ച ചടങ്ങിൽ ദുബൈ കെ.എം.സി.സി സെക്രട്ടറി സമദ് ചാമക്കാല ചർച്ച ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. പബ്ലിസിറ്റി കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ മുഹമ്മദ് പട്ടാമ്പി, അഷ്റഫ് കൊടുങ്ങല്ലൂർ, എം.പി. ഹാഷിം, നബീൽ നാരങ്ങോളി, സലിം പനമണ്ണ, ഉമ്മർ കളത്തിൽ വണ്ടൂർ, അബ്ദുസമദ് എറണാകുളം, മുജീബ് കോട്ടക്കൽ, പി.വി. മുഹമ്മദ് ഷമീ, സുബൈർ കുബ്ബന്നൂർ, മുഹമ്മദ് ഷാനിൽ, തൻവീർ എടക്കാട്, എം. റിഷാദ്, ഫൈസൽ ബിൻ മുഹമ്മദ്, ഇസ്മായിൽ നാലാംവാതുക്കൽ എന്നിവർ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്തു.
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