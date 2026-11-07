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ഡോ. യൂസുഫ് നദ്വിയുടെ മൂന്ന് പുസ്തകങ്ങൾ പ്രകാശനം ചെയ്തുtext_fields
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News Summary - Dr. Yusuf Nadwi's Three Books Released in Sharjah
ഷാർജ: രാജ്യാന്തര പുസ്തകമേളയിൽ പണ്ഡിതനും എഴുത്തുകാരനുമായ ഡോ. യൂസുഫ് മുഹമ്മദ് നദ്വിയുടെ മൂന്ന് പുതിയ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പ്രകാശനം ചെയ്തു. എക്സ്പോ സെന്ററിലെ മലയാള പുസ്തക പ്രകാശന വേദിയിലാണ് പുസ്തകപ്രകാശനം നടന്നത്.
എജ്യുമാർട്ട് പ്ലസ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ‘കരുണാവാൻ നബി മുത്തുരത്നം’, വൈദ്യ വിഷയത്തിലെ അപൂർവ കൈയെഴുത്ത് കൃതിയായിരുന്ന മഖ്സനുൽ മുഫ്റദാത്ത് മൂലകൃതിയും പരിഭാഷയും(1196 ആയുർവേദ യുനാനി ഒറ്റമൂലികൾ), ഈജിപ്തിലെ കൈറോ സിൽസിലത്തുൽ ഇബ്ദാആത് ത്വരീഖുൽ ഹഖ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച “അൽ ഉസ്താദ് മുഹമ്മദ് കുത്താശേരി ബൈന ഇൽമിൻ വ അത്വഇൻ” എന്ന അറബി ഗ്രന്ഥവുമാണ് പ്രകാശനം ചെയ്തത്. മാധ്യമപ്രവർത്തകരായ എം.സി.എ. നാസർ, റശീദുദ്ദീൻ, ഡോ അഹ്മദ്, മുഹമ്മദ മുൻസീർ, അബുല്ലൈസ് എടപ്പാൾ തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു.
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