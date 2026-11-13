ഷാർജ പുസ്തകോത്സവത്തിലെ കുഞ്ഞെഴുത്തുകാർ..വലിയ രചനകൾ

ഷാർജ പുസ്തകോത്സവത്തിലെ കുഞ്ഞെഴുത്തുകാർ..വലിയ രചനകൾtext_fields
ശാസ്ത്ര ഭാവനയുടെ തേരിലേറി നാജിഹ് ഉബൈദുല്ല: ‘Lunar Fracture’ പ്രകാശനം ചെയ്തു
ഷാർജ: ഇന്ത്യ ഇന്റർനാഷനൽ സ്കൂൾ ഷാർജയിലെ ആറാം ക്ലാസ് വിദ്യാർഥി നാജിഹ് ഉബൈദുല്ല രചിച്ച ഇംഗ്ലീഷ് പുസ്തകമായ ‘ലൂനാർ ഫ്രാക്ച്വർ’ ഷാർജ അന്താരാഷ്ട്ര പുസ്തകമേളയിൽ പ്രകാശനം ചെയ്തു. എഴുത്തുകാരി ഗീതാ മോഹൻ, റാഫി പള്ളിപ്പുറത്തിന് പുസ്തകം കൈമാറി പ്രകാശനം നിർവഹിച്ചു. കാസർകോട് മേൽപറമ്പ് സ്വദേശികളായ നിയാസ് കേറ്റം-ഫർഹത്ത് ചെമ്മനാട് ദമ്പതികളുടെ മകനാണ് 11കാരനായ നാജിഹ് ഉബൈദുല്ല. ഈ കൊച്ചുപ്രതിഭയുടെ ഭാവനാലോകത്തുനിന്ന് പിറന്ന പുസ്തകം ശാസ്ത്രത്തിന്റെയും സാങ്കേതികവിദ്യയുടെയും വിസ്മയകരമായ സാധ്യതകളാണ് വായനക്കാർക്ക് മുന്നിൽ തുറന്നിടുന്നത്.
നൂറുകണക്കിന് വർഷങ്ങൾക്കപ്പുറമുള്ള അത്യാധുനിക ഷാർജ നഗരത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ വികസിക്കുന്ന കഥയിൽ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ നിഗൂഢമായ മുന്നേറ്റങ്ങളും പരീക്ഷണശാലകളിൽ നിന്നുയരുന്ന ലേസർ രശ്മികളുടെ ആകാശയാത്രയുമെല്ലാം മനോഹരമായി ആവിഷ്കരിച്ചിരിക്കുന്നു. ചെറുപ്രായത്തിൽതന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് സാഹിത്യരംഗത്തേക്ക് കടന്നുവരുന്ന നാജിഹിന്റെ ഈ രചന ഏറെ പ്രശംസ പിടിച്ചുപറ്റുന്നുണ്ട്.
അധ്യാപിക ഫാത്തിമ ആദിൽ പുസ്തകപരിചയം നടത്തി. സാമൂഹിക, വ്യാപാര രംഗങ്ങളിലെ പ്രമുഖരായ ഹനീഫ് മരവയൽ, ബി.എ. ആസിഫ്, കെ.ജി.എൻ. റൗഫ്, സി.ബി. അബ്ദുൽ അസീസ്, നിയാസ് ചേടികമ്പനി, നൗഷാദ് വളപ്പിൽ, സുഹൈൽ മേൽപറമ്പ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. അനുജ ചടങ്ങ് നിയന്ത്രിച്ചു.
എട്ടാം ക്ലാസുകാരിയുടെ ‘ഡിയര് ദീദി’
അജ്മാന്: അജ്മാനിലെ വുഡ്ലെം പാര്ക്ക് സ്കൂളിലെ എട്ടാം ക്ലാസ് വിദ്യാർഥിനിയായ റശ ഫാഥിമയുടെ കന്നിപ്പുസ്തകം ‘ഡിയര് ദീദി’ എന്ന നോവലിന്റെ പ്രകാശനം ഇന്ന് ഷാര്ജ അന്താരാഷ്ട്ര പുസ്തകമേളയില് നടക്കും. വെള്ളിയാഴ്ച വൈകുന്നേരം അഞ്ചുമണിക്ക് മേളയിലെ ഷാര്ജ ഇന്ത്യന് അസോസിയേഷന് പവലിയനില് ബ്രിട്ടീഷ് കവിയും പ്രസാധകനുമായ ഇദ്രീസ് മീർസ് പുസ്തകം പ്രകാശിപ്പിക്കും. ബുക്കഫേയാണ് പ്രസാധകര്.
സഹോദരിയുടെ മരണത്തെത്തുടര്ന്ന് കടുത്ത മാനസിക വേദനയിലൂടെ കടന്നുപോകുന്ന ലെയ്ല ഹാദി എന്ന പെണ്കുട്ടി എഴുതിയ കത്തുകളിലൂടെ ചുരുളഴിയുന്ന നോവല് പ്രതിസന്ധികളെയും ദുരന്തങ്ങളെയും അതിജീവിച്ചും സ്നേഹബന്ധങ്ങളുടെ തണലിലും ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുന്നതിന്റെ വികാരാധീനമായ കഥയാണ്. ബന്ധങ്ങളുടെ വളര്ച്ചയും തളര്ച്ചയും സ്നേഹവും ദുഃഖവുമെല്ലാം ‘ഡിയര് ദിദി’ ഹൃദയ സ്പർശിയായി ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഒരു ചെറിയ കുട്ടിയുടെ കാഴ്ചയിലും കാഴ്ചപ്പാടിലും ബന്ധങ്ങളുടെ ആഴവും അഴകും വരച്ചു കാട്ടുന്ന കൃതി കുട്ടികള്ക്കു മാത്രമല്ല മുതിര്ന്നവര്ക്കു കൂടിയുള്ളതാണെന്ന് ബുക്കഫേ എഡിറ്റോറിയല് വിലയിരുത്തുന്നു. മേളയിലെ യുവത ബുക്സ്, ബുക്ക് പ്ലസ് സ്റ്റാളുകളില് പുസ്തകം ലഭ്യമാണ്.
റശ ഫാഥിമ പന്ത്രണ്ടാം വയസ്സിലെഴുതിയ നോവലാണിത്. വയനാട് മാനന്തവാടി അഞ്ചാംപീടിക സ്വദേശി എസ്. അബ്ദുല് നാസറിന്റെയും കോഴിക്കോട് പയ്യാനക്കല് സ്വദേശിനി എ.പി. ഹൈറുന്നിസയുടെയും മകളായ റശയും കുടുംബവും വര്ഷങ്ങളായി യു.എ.ഇയിലാണ് താമസം.