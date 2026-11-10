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    ‘ഹീ വാസ്​​ സേവ്യർ’

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    ‘ഹീ വാസ്​​ സേവ്യർ’
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    ഷാർജ: ദുബൈ ജെംസ്​ ഔർ ഓൺ ഇംഗ്ലീഷ്​ ഹൈസ്കൂൾ വിദ്യാർഥിയായ അയ്ഡൻ മാമ്മൻ ഷിജി രചിച്ച രണ്ടാമത്തെ പുസ്തകമായ ‘ഹീ വാസ്​​ സേവ്യർ’ ഷാർജ അന്താരാഷ്ട്ര പുസ്തകമേള 2026-ൽ പ്രകാശനം ചെയ്തു. ശനിയാഴ്ച രാവിലെ ഷാർജ എക്സ്പോ സെന്‍ററിലെ റൈറ്റേഴ്സ് ഫോറം ഹാളിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ പ്രശസ്ത എഴുത്തുകാരിയും 2026ലെ വയലാർ അവാർഡ് ജേത്രിയുമായ ആർ. രാജശ്രീ മുഖ്യാതിഥിയായി പങ്കെടുത്തു.

    പുസ്തകത്തിന്‍റെ ആദ്യപ്രതി ദുബൈ സെന്‍റ്​ തോമസ് ഓർത്തഡോക്സ് കത്തീഡ്രൽ വികാരി ഫാ. അജു എബ്രഹാം ജെംസ്​ സ്കൂൾ പ്രതിനിധി എലിസബത്ത് ലാസാറസ് എന്നിവർ ചേർന്ന് ഏറ്റുവാങ്ങി.

    ദുബൈ സെന്‍റ്​ തോമസ് കത്തീഡ്രൽ അസി. വികാരി റവ. ഫാ. ചെറിയാൻ ജോസഫ് പുസ്തകം പരിചയപ്പെടുത്തി. ചടങ്ങിൽ എഴുത്തുകാരൻ സാനു യേശുദാസൻ, ഫാബിയൻ ബുക്സ് പ്രസാധകൻ ഹരി, കുടുംബാംഗങ്ങൾ, അധ്യാപകർ, സുഹൃത്തുക്കൾ, സാഹിത്യപ്രേമികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ പ​ങ്കെടുത്തു.

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    News Summary - Book Released at Sharjah International Book Fair
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