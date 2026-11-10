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‘ഹീ വാസ് സേവ്യർ’text_fields
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News Summary - Book Released at Sharjah International Book Fair
ഷാർജ: ദുബൈ ജെംസ് ഔർ ഓൺ ഇംഗ്ലീഷ് ഹൈസ്കൂൾ വിദ്യാർഥിയായ അയ്ഡൻ മാമ്മൻ ഷിജി രചിച്ച രണ്ടാമത്തെ പുസ്തകമായ ‘ഹീ വാസ് സേവ്യർ’ ഷാർജ അന്താരാഷ്ട്ര പുസ്തകമേള 2026-ൽ പ്രകാശനം ചെയ്തു. ശനിയാഴ്ച രാവിലെ ഷാർജ എക്സ്പോ സെന്ററിലെ റൈറ്റേഴ്സ് ഫോറം ഹാളിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ പ്രശസ്ത എഴുത്തുകാരിയും 2026ലെ വയലാർ അവാർഡ് ജേത്രിയുമായ ആർ. രാജശ്രീ മുഖ്യാതിഥിയായി പങ്കെടുത്തു.
പുസ്തകത്തിന്റെ ആദ്യപ്രതി ദുബൈ സെന്റ് തോമസ് ഓർത്തഡോക്സ് കത്തീഡ്രൽ വികാരി ഫാ. അജു എബ്രഹാം ജെംസ് സ്കൂൾ പ്രതിനിധി എലിസബത്ത് ലാസാറസ് എന്നിവർ ചേർന്ന് ഏറ്റുവാങ്ങി.
ദുബൈ സെന്റ് തോമസ് കത്തീഡ്രൽ അസി. വികാരി റവ. ഫാ. ചെറിയാൻ ജോസഫ് പുസ്തകം പരിചയപ്പെടുത്തി. ചടങ്ങിൽ എഴുത്തുകാരൻ സാനു യേശുദാസൻ, ഫാബിയൻ ബുക്സ് പ്രസാധകൻ ഹരി, കുടുംബാംഗങ്ങൾ, അധ്യാപകർ, സുഹൃത്തുക്കൾ, സാഹിത്യപ്രേമികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ പങ്കെടുത്തു.
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