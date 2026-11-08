ശൈത്യകാല യാത്രകൾ പ്രകാശനം ചെയ്തുtext_fields
ഷാർജ: മലയാളി റൈറ്റേഴ്സ് ഫോറം വാട്ട്സ് ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പ്, മലയാള സാഹിത്യ വേദി എന്നിവയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ സാഹിത്യകാരനും വൈൽഡ് ലൈഫ് ഫോട്ടോഗ്രാഫറുമായ പുന്നയൂർക്കുളം സൈനുദ്ദീന്റെ ശൈത്യകാല യാത്രകൾ പ്രകാശനം ചെയ്തു. ബാഷോ ബുക്സാണ് പ്രസാധകർ.
ഷാർജ അന്താരാഷ്ട്ര പുസ്തകോത്സവത്തിൽ മീഡിയവൺ മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് ഹെഡ് എം.സി.എ. നാസറിൽനിന്ന് കവിയും പ്രഭാഷകനുമായ ശിവ പ്രസാദ് പുസ്തകം ഏറ്റുവാങ്ങി. എഴുത്തുകാരി വൈ.എ. സാജിത പുസ്തകം പരിചയപ്പെടുത്തി. സാഹിത്യകാരൻ അർഷാദ് ബത്തേരി, ഷീല പോൾ, ഷാജി ഹനീഫ്, ഹാറൂൺ കക്കാട്, ഷജാ ഹാഫിസ് ഹാറൂൺ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു.
സി.പി. അനിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. വി.പി. റാഷിദ് സ്വാഗതം പറഞ്ഞു. പുന്നയൂർക്കുളം സൈനുദ്ധീൻ മറുമൊഴി പ്രസംഗം നടത്തി. റസാഖ് അണ്ടത്തോട്, ലത്തീഫ് വെന്മേനാട്, ഷൗക്കത്ത് കാഞ്ഞിരമുക്ക്, ലൈല സൈനുദ്ദീൻ, ഷാജി റസാക്ക്, ബബിത ഷാജി, നവാബ് മേനാത്ത്, സിയാദ് സൈൻ, ഹഫ്സാന സിയാദ്, ഷഹീൻ സൈൻ, റീനു ഷഹീൻ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു.