അവുക്കാദർകുട്ടി നഹ മെമ്മോറിയൽ ടൂർണമെന്റ് ബ്രോഷർ പ്രകാശനംtext_fields
ദുബൈ: ഫുട്ബാളിന്റെ ആവേശത്തിനൊപ്പം ജീവകാരുണ്യപ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് കരുത്തേകാൻ ദുബൈ കെ.എം.സി.സി തിരൂരങ്ങാടി മണ്ഡലം കമ്മിറ്റി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന മൂന്നാമത് അവുക്കാദർ കുട്ടി നഹ മെമ്മോറിയൽ ഫുട്ബാൾ ടൂർണമെന്റ് ഡിസംബർ 13ന് നടക്കും. അബൂഹൈലിലെ സ്പോർട്സ് ബേ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടക്കുന്ന മേളയിൽ 16 ടീമുകൾ മാറ്റുരക്കും.
മുൻ ഉപമുഖ്യമന്ത്രി അവുക്കാദർ കുട്ടി നഹയുടെ സ്മരണയിൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ടൂർണമെന്റിന്റെ ബ്രോഷർ പാണക്കാട് സാദിഖലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ പ്രകാശനം ചെയ്തു. ജാസിം കാരാടൻ ബ്രോഷർ ഏറ്റുവാങ്ങി.അവുക്കാദർകുട്ടി നഹയുടെ മകനും യു.എ.ഇ കെ.എം.സി.സി ജനറൽ സെക്രട്ടറിയുമായ അൻവർ നഹ, മലപ്പുറം ജില്ല സെക്രട്ടറി ഫൈസൽ തെന്നല, തിരൂരങ്ങാടി മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് വി.സി. സൈദലവി ഉള്ളണം, ട്രഷറർ സാദിഖ് തിരൂരങ്ങാടി, വൈസ് പ്രസിഡന്റുമാരായ ഇർഷാദ് കുണ്ടൂർ, പി. വാഹിദ്, സെക്രട്ടറിമാരായ എം. മുജീബ്, ജലീൽ വാളക്കുളം, സാലിഹ് പുതുപ്പറമ്പ്, വി.കെ. താഷിബ് എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു.