ആസ്റ്റർ വോളണ്ടിയേഴ്സിന്റെ ‘ഹാർട്ട് 2 ഹാർട്ട് കെയേഴ്സ് 2026’ സമാപിച്ചുtext_fields
ദുബൈ: ആസ്റ്റർ ഡി.എം ഹെൽത്ത് കെയറിന്റെ ആഗോള സി.എസ്.ആർ വിഭാഗമായ ആസ്റ്റർ വോളണ്ടിയേഴ്സ് സംഘടിപ്പിച്ച ‘ഹാർട്ട് 2 ഹാർട്ട് കെയേഴ്സ് 2026’ പ്രചാരണത്തിന്റെ ആറാം പതിപ്പ് വിജയകരമായി സമാപിച്ചു. കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷത്തിനിടെ നിർധനരായ 313 കുട്ടികൾക്ക് സൗജന്യമായി പീഡിയാട്രിക് ഹൃദയ ശസ്ത്രക്രിയ ചെയ്ത ആസ്റ്റർ ഡി.എം ഫൗണ്ടേഷനും അനുബന്ധ ആശുപത്രികളും ഈ ഉദ്യമത്തിലൂടെ അർഹരായ 50 കുട്ടികൾക്ക് കൂടി സൗജന്യ ശസ്ത്രക്രിയ ലഭ്യമാക്കുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു. ലോക ഹൃദയ ദിനമായ സെപ്റ്റംബർ 29 മുതൽ നവംബർ ഒന്നുവരെ നീണ്ട കാമ്പയിനിൽ ഇന്ത്യയിലും ജി.സി.സി രാജ്യങ്ങളിലുമായി 45,000ത്തിലധികം സന്നദ്ധപ്രവർത്തകരാണ് പങ്കാളികളായത്.
സമാപന ദിനമായ നവംബർ ഒന്നിന് ദുബൈയിലെ അൽ സഫ പാർക്കിൽ നടന്ന മെഗാ വാക്കിൽ 2,000ലധികം പേർ പങ്കെടുത്തു. ആസ്റ്റർ ഡി.എം ഹെൽത്ത് കെയർ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ ടി.ജെ. വിൽസൺ ഫ്ലാഗ് ഓഫ് ചെയ്തു. ദുബൈ സ്പോർട്സ് കൗൺസിൽ സ്പോൺസർഷിപ്പ് ആൻഡ് പാർട്ണർഷിപ്പ് മേധാവി അഹമ്മദ് ഇബ്രാഹിം, ദുബൈ മുനിസിപ്പാലിറ്റി പാർക്സ് ആൻഡ് റിക്രിയേഷൻ മേധാവി ഫാത്തിമ സലാം അൽ ഹത്താവി എന്നിവർ വിശിഷ്ടാതിഥികളായി.
സാമൂഹിക പങ്കാളിത്തത്തിലൂടെ ഹൃദയാരോഗ്യ അവബോധം വളർത്തുന്നതിനായി പ്രതിദിനം 10,000 ചുവടുകൾ നടക്കുകയോ തുല്യമായ കലോറി കുറക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന ഫിറ്റ്നസ് വെല്ലുവിളികളിലാണ് സന്നദ്ധപ്രവർത്തകർ പങ്കെടുത്തത്. സമാപന ചടങ്ങിൽ വൈവിധ്യമാർന്ന സാംസ്കാരിക പ്രകടനങ്ങൾ അരങ്ങേറി. പ്രചാരണത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചുവടുകൾ വെച്ച വിജയികളെയും സ്പോൺസർമാരെയും ആദരിക്കുകയും ചെയ്തു. ജന്മനായുള്ള ഹൃദ്രോഗം (സി.എച്ച്.ഡി) ലോകമെമ്പാടുമുള്ള കുട്ടികളെ ബാധിക്കുന്ന പ്രധാന ആരോഗ്യപ്രശ്നമാണെന്നും, സാമ്പത്തിക സാഹചര്യങ്ങൾ പരിഗണിക്കാതെ എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും ജീവൻ രക്ഷാ ചികിത്സ ലഭിക്കാൻ അർഹതയുണ്ടെന്നും ആസ്റ്റർ ഡി.എം ഹെൽത്ത് കെയർ സ്ഥാപക ചെയർമാൻ ഡോ. ആസാദ് മൂപ്പൻ പറഞ്ഞു.