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    പിതാവിനെക്കുറിച്ച് പത്താംക്ലാസുകാരിയുടെ പുസ്തകം

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    പിതാവിനെക്കുറിച്ച് പത്താംക്ലാസുകാരിയുടെ പുസ്തകം
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    ഷാർജ: ഇന്ത്യ ഇന്‍റർനാഷനൽ സ്കൂൾ ഷാർജയിലെ പത്താംക്ലാസ് വിദ്യാർഥിനി നഫീസ കുനിയിലിന്‍റെ പുസ്തകം ‘നിശബ്ദ പ്രഭാഷകനായ പിതാവ്’ അന്താരാഷ്ട്ര പുസ്തകമേളയിലെ റൈറ്റേഴ്സ് ഫോറം ഹാളിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ പ്രകാശിതമായി. തന്‍റെ പിതാവ് എ.എ. അബ്ദുല്ലയുടെ ജീവിതത്തെ ആസ്പദമാക്കി എഴുതിയ പുസ്തകം ഇംഗ്ലീഷ്, മലയാളം ഭാഷകളിൽ പ്രകാശനം ചെയ്തു.

    വിശ്വാസം, ധാർമിക തത്വങ്ങൾ, മത അധ്യാപനങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ഒരു കുടുംബം എങ്ങനെ ജീവിക്കണം എന്നിവയെല്ലാം ഈ പുസ്തകത്തിൽ വിവരിക്കുന്നു. പിതാവിനോട് മുൻകൂട്ടി പറയാതെയാണ് ഈ പുസ്തകം എഴുതി പൂർത്തിയാക്കിയതെന്ന് നഫീസ പറഞ്ഞു. മാതാവ് റഹീദയും സഹോദരൻ അഹമ്മദ് സഈദും നിറഞ്ഞ പിന്തുണ നൽകി. കോഴിക്കോട് ആസ്ഥാനമായ ലിപി പബ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ് പ്രസാധകർ.

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    News Summary - 10th grade girl wrote book about his father
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