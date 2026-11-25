യാംബുവിൽ കടൽ പൈതൃക മേള; 'സയ്യാദ്' ഫെസ്റ്റിന് തുടക്കം കുറിച്ചു അനീസുദ്ദീൻ ചെറുകുളമ്പ്text_fields
യാംബു: ചെങ്കടൽ തീരനഗരമായ യാംബുവിന്റെ സമ്പന്നമായ കടൽ പൈതൃകവും പരമ്പരാഗത മത്സ്യബന്ധന സംസ്കാരവും ആഘോഷിക്കുന്നതിനായി ഒരുക്കുന്ന 'സയ്യാദ്' ഫെസ്റ്റിവലിന് തുടക്കമായി. ടൗണിലെ പൈതൃക മേഖലയായ ഹെറിറ്റേജ് നഗരിയിലാണ് വർണാഭമായ ഈ ആഘോഷങ്ങൾക്ക് വേദിയാകുന്നത്. പരിപാടിയിലേക്ക് പൊതുജനങ്ങൾക്ക് പ്രവേശനം പൂർണമായും സൗജന്യമാണ്.
നൂറ്റാണ്ടുകളായി ചെങ്കടലുമായി ഇഴചേർന്ന് കിടക്കുന്ന യാംബുവിന്റെ മത്സ്യബന്ധന പാരമ്പര്യവും സമുദ്ര ചരിത്രവും പുതുതലമുറക്ക് അടുത്തറിയാനും അനുഭവിക്കാനും അവസരമൊരുക്കുകയാണ് മേളയുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം.
ആഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി കടലിന്റെ മനോഹാരിതയും പരമ്പരാഗത മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ ജീവിതരീതികളും കോർത്തിണക്കിയുള്ള പ്രത്യേക പ്രദർശനങ്ങൾ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. ചെങ്കടലിലെ പവിഴപ്പുറ്റുകളെയും വിവിധ കടൽജീവികളെയും പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന പവലിയനുകളും, സമുദ്ര രഹസ്യങ്ങളും കഥകളും പങ്കുവെക്കുന്ന പ്രത്യേക പരിപാടികളും മേളയിൽഒരുക്കുന്നുണ്ട്. മേള ശനിയാഴ്ചയാണ് സമാപിക്കുന്നത്.
പ്രമുഖ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും കമ്പനികളുടെയും സഹകരണത്തോടെയാണ് മേള സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. പവിഴക്കല്ലുകൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച 1000 വർഷത്തോളം പഴക്കമുള്ള ചരിത്രപ്രസിദ്ധമായ കെട്ടിടങ്ങളും, പുരാതനമായ 'സൂഖ് അൽ ലൈൽ' (രാത്രികാല ചന്ത) ഉൾപ്പെടുന്ന 45,000 ചതുരശ്ര മീറ്റർ വിസ്തൃതിയുള്ള യാംബു ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഏരിയയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് മേള അരങ്ങേറുന്നത്. പ്രദേശത്തിന്റെ കടൽ പൈതൃകവും മത്സ്യബന്ധന സംസ്കാരവും അടുത്തറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സ്വദേശികൾക്കും പ്രവാസികൾക്കും വിനോദസഞ്ചാ രികൾക്കും ഇതൊരു മികച്ച സാംസ്കാരിക വിരുന്നായിരിക്കും.