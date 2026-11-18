യാംബുവിൽ ആരോഗ്യത്തിന്റെയും സൗഹൃദത്തിന്റെയും സന്ദേശം വിളിച്ചോതി 'മുശാത് യാംബു' കൂട്ടായ്മtext_fields
യാംബു: യാംബു വ്യവസായ നഗരിയിൽ ആരോഗ്യവും സൗഹൃദവും ഒരുപോലെ കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്ന മാതൃകാകൂട്ടായ്മയാണ് 'മുശാത് യാംബു'. യാംബു റോയൽ കമീഷനിലെ അരാംകോ പോലുള്ള വിവിധ കമ്പനികളിൽ നിന്ന് സേവനം വിരമിച്ച സ്വദേശി പൗരന്മാരാണ് ഈ കൂട്ടായ്മയുടെ ക്ലബ്ബിന് നേതൃത്വം നൽകുന്നത്. യാംബു ആർ.സി യിലുള്ള അബ്ദുല്ല ബിൻ ധുനിയാൻ അൽ സൗദ് സ്പോർട്സ് പാർക്കാണ് കൂട്ടായ്മയുടെ ആളുകൾ എന്നും ഒത്തു ചേരുന്ന ഇടം. ദിവസവും പ്രഭാതത്തിലും സന്ധ്യാസമയങ്ങളിലും ഇവർ ഇവിടെ സംഗമിക്കുന്നു.
വിവിധ ആരോഗ്യ സംരക്ഷണ വ്യായാമങ്ങളിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങുന്നതിന് പകരം 'എയ്റോബിക്' വ്യായാമത്തിനായി പ്രത്യേകം പരിശീലകരെയും ഈ കൂട്ടായ്മ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. വ്യായാമങ്ങൾക്ക് ശേഷം പാർക്കിലെ തണൽമരങ്ങൾക്ക് കീഴെ വിശ്രമവും മറ്റു പരിപാടികളുമായി സജീവമാണിവിടെ. വ്യായാമത്തിനെത്തുന്ന വ്യക്തികളുടെ കുടുംബങ്ങൾക്കും കുട്ടികൾക്കും ഉല്ലസിക്കാനും വ്യായമങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടാനും ഇവിടുത്ത സ്പോർട്സ് പാർക്കിൽ സൗകര്യമുണ്ട്.
ഏറെ ഹൃദ്യമായ അനുഭവമാണ് 'മുശാത് യാംബു' കൂട്ടായ്മ പകർന്നു തരുന്നതെന്ന് മുഷാത്ത് യാംബു അസോസിയേഷൻ സി. ഇ.ഒ ഹുസൈൻ അസീരി പറഞ്ഞു. 'മുശാത് യാംബു'വിന്റെ കീഴിൽ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് ഒരുമിച്ചുള്ള വിനോദ യാത്രകളും സംഘടിപ്പിക്കാറുണ്ട്. പ്രായത്തെ തോൽപ്പിച്ച് കൂട്ടായ്മയിലെ അംഗങ്ങളിൽ ചിലർ ഹിമാലയത്തിലെ ബേസ് ക്യാമ്പ് വരെ കയറിക്കഴിഞ്ഞു. യാംബു റോയൽ കമീഷനിലെ അബ്ദുല്ല ബിൻ ധുനിയാൻ അൽ സൗദ് സ്പോർട്സ് പാർക്ക് കേന്ദ്രമാക്കി 'മുശാത് യാമ്പു' അംഗങ്ങളുടെ ആരോഗ്യ സംരക്ഷണ വ്യായാമങ്ങളും മറ്റു വിനോദ പരിപാടികളും സ്വദേശികൾക്കെന്ന പോലെ മലയാളികളടക്കമുള്ള പ്രവാസികൾക്കും ഏറെ പ്രചോദനമായി മാറുകയാണ്.