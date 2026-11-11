അലി ബാഫഖി തങ്ങൾ അനുസ്മരണവും യാത്രയയപ്പ് യോഗവുംtext_fields
യാംബു: ഐ.സി.എഫ് യാംബു റീജിയൻ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സയ്യിദ് അലി ബാഫഖി തങ്ങൾ അനുസ്മരണ പരിപാടിയും പ്രവാസം മതിയാക്കി നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുന്ന സിറാജ് പരപ്പനങ്ങാടിക്കുള്ള യാത്രയയപ്പ് യോഗവും സംഘടിപ്പിച്ചു.
മർകസുസ്സഖാഫത്തി സുന്നിയ്യ പ്രസിഡന്റും സമസ്ത കേരള ജംഇയ്യത്തുൽ ഉലമ ഉപാധ്യക്ഷനുമായിരുന്ന സയ്യിദ് അലി ബാഫഖി തങ്ങളുടെ മഹിതമായ സേവന മാതൃകകളും ആകർഷിക്കുന്ന വ്യക്തിത്വഗുണങ്ങളും എല്ലവർക്കും ഏറെ പ്രചോദനമാണെന്ന് അനുസ്മരണ പ്രഭാഷണങ്ങൾ നടത്തിയ കെ.കെ മുഹമ്മദ് സഖാഫി, ആഷിഖ് സഖാഫി പൊന്മള എന്നിവർ പറഞ്ഞു.
യാംബു ഐ.സി.എഫ് റീജിയൻ ഇക്കണോമിക് സെക്രട്ടറിയും ദീർഘകാലമായി യാംബു സോയ ക്രഷിങ് കമ്പനി ജീവനക്കാരനുമായിരുന്ന സിറാജ് പരപ്പനങ്ങാടിയുടെ യാംബുവിലെ സംഘടനാ പ്രവർത്തനങ്ങളും സേവന മേഖലയിലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നല്ല സംഭാവനകളും യാത്രയയപ്പ് യോഗത്തിൽ സഹപ്രവർത്തകർ എടുത്തു പറഞ്ഞു.
അലി വയനാട്, അലി കളിയാട്ട് മുക്ക്, അബ്ദുസമദ് ബാഖവി, നാസർ മർസൂഖി, റാഫി മണ്ണാർക്കാട് തുടങ്ങിയവർ ആശംസകൾ നേർന്ന് സംസാരിച്ചു.
അബ്ദുറഹ്മാൻ മയ്യിൽ സ്വാഗതവും ശാഹുൽ ഹമീദ് നന്ദിയും പറഞ്ഞു.