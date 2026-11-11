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    അ​ലി ബാ​ഫ​ഖി ത​ങ്ങ​ൾ അ​നു​സ്‌​മ​ര​ണ​വും യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ് യോ​ഗ​വും

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    നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് മ​ട​ങ്ങു​ന്ന സി​റാ​ജ് പ​ര​പ്പ​ന​ങ്ങാ​ടി​ക്ക് ഐ.​സി.​എ​ഫ് യാം​ബു​വി​ന്റെ ഉ​പ​ഹാ​രം കെ.​കെ മു​ഹ​മ്മ​ദ് സ​ഖാ​ഫി ന​ൽ​കു​ന്നു 

    യാം​ബു: ഐ.​സി.​എ​ഫ് യാം​ബു റീ​ജി​യ​ൻ ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ സ​യ്യി​ദ് അ​ലി ബാ​ഫ​ഖി ത​ങ്ങ​ൾ അ​നു​സ്‌​മ​ര​ണ പ​രി​പാ​ടി​യും പ്ര​വാ​സം മ​തി​യാ​ക്കി നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് മ​ട​ങ്ങു​ന്ന സി​റാ​ജ് പ​ര​പ്പ​ന​ങ്ങാ​ടി​ക്കു​ള്ള യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ് യോ​ഗ​വും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു.

    മ​ർ​ക​സു​സ്സ​ഖാ​ഫ​ത്തി സു​ന്നി​യ്യ പ്ര​സി​ഡ​ന്റും സ​മ​സ്ത കേ​ര​ള ജം​ഇ​യ്യ​ത്തു​ൽ ഉ​ല​മ ഉ​പാ​ധ്യ​ക്ഷ​നു​മാ​യി​രു​ന്ന സ​യ്യി​ദ് അ​ലി ബാ​ഫ​ഖി ത​ങ്ങ​ളു​ടെ മ​ഹി​ത​മാ​യ സേ​വ​ന മാ​തൃ​ക​ക​ളും ആ​ക​ർ​ഷി​ക്കു​ന്ന വ്യ​ക്തി​ത്വ​ഗു​ണ​ങ്ങ​ളും എ​ല്ല​വ​ർ​ക്കും ഏ​റെ പ്ര​ചോ​ദ​ന​മാ​ണെ​ന്ന് അ​നു​സ്മ​ര​ണ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തി​യ കെ.​കെ മു​ഹ​മ്മ​ദ് സ​ഖാ​ഫി, ആ​ഷി​ഖ് സ​ഖാ​ഫി പൊ​ന്മ​ള എ​ന്നി​വ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

    യാം​ബു ഐ.​സി.​എ​ഫ് റീ​ജി​യ​ൻ ഇ​ക്ക​ണോ​മി​ക് സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യും ദീ​ർ​ഘ​കാ​ല​മാ​യി യാം​ബു സോ​യ ക്ര​ഷി​ങ് ക​മ്പ​നി ജീ​വ​ന​ക്കാ​ര​നു​മാ​യി​രു​ന്ന സി​റാ​ജ് പ​ര​പ്പ​ന​ങ്ങാ​ടി​യു​ടെ യാം​ബു​വി​ലെ സം​ഘ​ട​നാ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളും സേ​വ​ന മേ​ഖ​ല​യി​ലെ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ ന​ല്ല സം​ഭാ​വ​ന​ക​ളും യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ് യോ​ഗ​ത്തി​ൽ സ​ഹ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ എ​ടു​ത്തു പ​റ​ഞ്ഞു.

    അ​ലി വ​യ​നാ​ട്, അ​ലി ക​ളി​യാ​ട്ട് മു​ക്ക്, അ​ബ്ദു​സ​മ​ദ് ബാ​ഖ​വി, നാ​സ​ർ മ​ർ​സൂ​ഖി, റാ​ഫി മ​ണ്ണാ​ർ​ക്കാ​ട് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്ന് സം​സാ​രി​ച്ചു.

    അ​ബ്ദു​റ​ഹ്‌​മാ​ൻ മ​യ്യി​ൽ സ്വാ​ഗ​ത​വും ശാ​ഹു​ൽ ഹ​മീ​ദ് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

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    News Summary - Yanbu Bafaqi Memorial Meet
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