അബ്ദുൽ ലത്തീഫ് കാടഞ്ചേരിക്ക് സ്വീകരണം നൽകിtext_fields
നജ്റാൻ: നജ്റാൻ കെ.എം.സി.സിയുടെ സ്ഥാപക പ്രസിഡന്റും നജ്റാനിലെ മത, സാംസ്കാരിക, ജീവകാരുണ്യ മേഖലകളിൽ നിറസാന്നിധ്യവുമായിരുന്ന അബ്ദുൽ ലത്തീഫ് കാടഞ്ചേരിക്ക് സ്വീകരണം നൽകി.
നജ്റാൻ കെ.എം.സി.സിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഫൈസലിയ കെ.എം.സി.സി ഓഫിസിൽ നടന്ന പരിപാടി അബ്ദുൽ ജബ്ബാർ പനങ്ങാങ്ങര ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.
ബഷീർ കരിങ്കല്ലത്താണി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. നജ്റാനിലെ വിവിധ സാമൂഹ്യ സാംസ്കാരിക മത സംഘടനാ നേതാക്കൾ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു. അബ്ദുൽ സലാം പൂളപ്പോയിൽ ആമുഖപ്രഭാഷണം നടത്തി. അബ്ദുൽ സലീം ഉപ്പള ആശംസാപ്രസംഗം നടത്തി. നജ്റാൻ കെ.എം.സി.സി സെൻ്റർ കമ്മിറ്റിക്ക് വേണ്ടി അതിഥിയെ നൗഫൽ കുളത്തൂർ ഹാരാർപ്പണം ചെയ്തു. സലീം ഉപ്പള സെൻ്റർ കമ്മിറ്റിയുടെയും വിവിധ ഏരിയാകമ്മിറ്റികളുടെ ഭാരവാഹികൾ ഏരിയകളുടെയും ഉപഹാരങ്ങൾ അതിഥിക്ക് നൽകി അനുമോദിച്ചു. അബ്ദുൽ സത്താർ തച്ചനാട്ടുകര സ്വാഗതവും നസീർ പാണ്ടിക്കാട് നന്ദിയും പറഞ്ഞു.