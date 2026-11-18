പ്രവാസി ക്ഷേമനിധിയിലെ പലിശഭാരം ഒഴിവാക്കണംtext_fields
കേരളത്തിന്റെ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥക്ക് കരുത്തുപകരുന്നതിലും നാടിന്റെ വികസനത്തിലും നിർണായക പങ്കുവഹിക്കുന്നവരാണ് പ്രവാസി മലയാളികൾ. എന്നാൽ ആഗോള സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധികളും തൊഴിൽ അനിശ്ചിതത്വവും വർധിച്ച ജീവിതച്ചെലവുകളും കാരണം നിരവധി പ്രവാസികൾ ഇന്ന് കടുത്ത സാമ്പത്തിക പ്രയാസത്തിലാണ്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ, പ്രവാസി ക്ഷേമനിധി അംഗങ്ങളുടെ കുടിശ്ശികയിന്മേലുള്ള പലിശ പൂർണമായും ഒഴിവാക്കി ഒറ്റത്തവണ തീർപ്പാക്കൽ പദ്ധതി നടപ്പാക്കാൻ കേരള സർക്കാർ അടിയന്തരമായി തയാറാകണം.
പ്രവാസികൾക്കും മടങ്ങിയെത്തിയവർക്കും അവരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്കും താങ്ങാകേണ്ട സാമൂഹിക സുരക്ഷാപദ്ധതിയാണ് പ്രവാസി ക്ഷേമനിധി. തൊഴിൽനഷ്ടം, ശമ്പളം വെട്ടിക്കുറക്കൽ, ചികിത്സാച്ചെലവുകൾ, മക്കളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം തുടങ്ങിയ പ്രതിസന്ധികൾ കാരണം പലർക്കും കൃത്യസമയത്ത് അംശദായം അടക്കാൻ സാധിക്കാറില്ല. മനഃപൂർവമല്ലാത്ത ഈ വീഴ്ചക്ക് കുടിശ്ശികക്കൊപ്പം കനത്ത പലിശ കൂടി ചുമത്തുന്നത് അംഗങ്ങൾക്ക് വലിയ ബാധ്യതയാകുന്നു. ഇതോടെ അംഗത്വം പുതുക്കാനാകാതെ അർഹരായ പലരും ക്ഷേമനിധിയുടെ സുരക്ഷാവലയത്തിന് പുറത്താകുന്ന സാഹചര്യമാണുള്ളത്.
പ്രവാസികളെ ശിക്ഷിക്കാനല്ല, അവരുടെ പ്രതിസന്ധികളിൽ ചേർത്തുനിർത്താനാണ് ക്ഷേമനിധി വിഭാവനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ലളിതമായ വ്യവസ്ഥകളോടെയും മതിയായ സമയപരിധിയോടെയും പലിശരഹിത ഒറ്റത്തവണ തീർപ്പാക്കൽ പദ്ധതി നടപ്പാക്കിയാൽ കുടിശ്ശിക വരുത്തിയ ആയിരക്കണക്കിന് പ്രവാസികൾക്ക് അംഗത്വം പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ സാധിക്കും. ഇത് പ്രവാസികൾക്ക് വലിയ ആശ്വാസമാകുന്നതിനൊപ്പം, കുടിശ്ശികത്തുക സമാഹരിച്ച് ക്ഷേമനിധിയുടെ സാമ്പത്തിക അടിത്തറ ശക്തിപ്പെടുത്താനും സഹായകമാകും.
നാടിനായി വർഷങ്ങളോളം അധ്വാനിച്ച പ്രവാസികളുടെ ഈ ആവശ്യത്തെ ഒരു ഔദാര്യമായല്ല, മറിച്ച് അവരോടുള്ള നീതിയായി വേണം സർക്കാർ പരിഗണിക്കാൻ. പ്രവാസി സമൂഹത്തിന്റെ ക്ഷേമത്തിന് മുൻഗണന നൽകിക്കൊണ്ട് പലിശ ഒഴിവാക്കിയുള്ള ഒറ്റത്തവണ തീർപ്പാക്കൽ പദ്ധതി അടിയന്തരമായി പ്രഖ്യാപിക്കണമെന്ന് അഭ്യർഥിക്കുന്നു.