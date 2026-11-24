ഡബ്ല്യു.എം.എഫ് റിയാദ് കൗൺസിൽ ബാഡ്മിന്റൺ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ്; വിക്ടറി വാരിയേഴ്സ് ജേതാക്കൾtext_fields
റിയാദ്: വേൾഡ് മലയാളി ഫെഡറേഷൻ (ഡബ്ല്യു.എം.എഫ്) റിയാദ് കൗൺസിലിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ സംഘടിപ്പിച്ച ഇന്റർ കൗൺസിൽ ബാഡ്മിന്റൺ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ യാസർ അറഫാത്ത്, ഷൈജൽ എന്നിവരടങ്ങിയ 'വിക്ടറി വാരിയേഴ്സ്' ജേതാക്കളായി. ഫൈനലിൽ അൻസാർ വർക്കല, രാഹുൽ രവീന്ദ്രൻ എന്നിവരടങ്ങിയ 'റാക്കറ്റ് റൈഡേഴ്സിനെ' നേരിട്ടുള്ള സെറ്റുകൾക്ക് പരാജയപ്പെടുത്തിയാണ് വിക്ടറി വാരിയേഴ്സ് കിരീടം ചൂടിയത്. റിയാദ് കൗൺസിലിലെ എട്ട് ടീമുകളാണ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ മാറ്റുരച്ചത്.
ജേതാക്കൾക്കുള്ള സമ്മാനവിതരണം റിയാദ് കൗൺസിൽ ട്രഷറർ സാനു മാവേലിക്കര നിർവഹിച്ചു. വേൾഡ് മലയാളി ഫെഡറേഷൻ ഗ്ലോബൽ സ്പോർട്സ് ഫോറം കോർഡിനേറ്റർ ഡൊമിനിക് സാവിയോ, മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് റീജിയൻ പ്രസിഡന്റ് കബീർ പട്ടാമ്പി, സൗദി നാഷനൽ പ്രസിഡന്റ് നിസാർ പള്ളിക്കശ്ശേരി, കൗൺസിൽ പ്രസിഡന്റ് ബിൻയാമിൻ ബിൽറു, രക്ഷാധികാരി ബഷീർ കരോളം, മിനുജ മുഹമ്മദ്, ഷമീന അൻസാർ, ബ്ലെസ്സൺ ജോൺ തുടങ്ങിയവർ മത്സരാർത്ഥികൾക്കുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ വിതരണം ചെയ്തു. റിയാദ് കൗൺസിൽ സ്പോർട്സ് കൺവീനർ സിബിൻ ജോൺ, റിയാസ് വണ്ടൂർ, രാഹുൽ രവീന്ദ്രൻ, അൻസാർ വർക്കല, സനീഷ് നസീർ, ഉമറലി അക്ബർ, ആസിഫ് ആലത്തൂർ, സഞ്ജീവ് കുമാർ, അൻസാർ ആലുവ, ടി.പി റിയാസ്, സന്തോഷ് തങ്കച്ചൻ, യാസർ കരുവാരക്കുണ്ട്, ഷൈജൽ, സാജിം തലശ്ശേരി, അഖിൽ, നിജാസ് അലി തുടങ്ങിയവർ പരിപാടികൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകി.