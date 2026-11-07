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    ഹഫർ അൽ ബാത്തിനിൽ ഉത്തർപ്രദേശ് സ്വദേശി നിര്യാതനായി

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    ഹഫർ അൽ ബാത്തിനിൽ ഉത്തർപ്രദേശ് സ്വദേശി നിര്യാതനായി
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    മുഹമ്മദ് ഹമീദ്

    ഹഫർ അൽ ബാത്തിൻ: സൗദിയിലെ ഹഫർ അൽ ബാത്തിനിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്ന ഉത്തർപ്രദേശ് സ്വദേശിയായ മുഹമ്മദ് ഹമീദ് (54) നിര്യാതനായി. ആരോഗ്യനില ഗുരുതരമായതിനെ തുടർന്ന് കഴിഞ്ഞ 20 ദിവസമായി ഹഫർ അൽ ബാത്തിനിലെ കിങ് ഖാലിദ് ജനറൽ ആശുപത്രിയിലെ തീവ്രപരിചരണ വിഭാഗത്തിൽ ചികിത്സയിലിരിക്കെയാണ് മരണം.

    കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഹഫർ അൽ ബാത്തിനിൽ തന്നെ മയ്യിത്ത് ഖബറടക്കി. ബന്ധുക്കളും സുഹൃത്തുക്കളും സഹപ്രവർത്തകരും സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകരും സന്നിഹിതരായിരുന്നു. ഭാര്യ: സീമ പർവീൻ. മകൻ: അമർ അൻസാരി. ഇന്ത്യൻ എംബസിയുടെ സഹായത്തോടെ നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ ഹഫർ അൽ ബാത്തിൻ ഒ.ഐ.സി.സി പ്രസിഡന്റ് വിബിൻ മറ്റത്തിന്റ നേതൃത്വത്തിൽ സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകർ രംഗത്തുണ്ടായിരുന്നു.

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    News Summary - Uttar Pradesh Native Passes Away in Hafar Al Batin
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