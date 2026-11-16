‘മഴയിൽ വിരിഞ്ഞ കടലാസുപൂക്കൾ’ കവർ പ്രകാശനം ചെയ്തു

Begin typing your search above and press return to search.
exit_to_app
exit_to_app
Posted Ondate_range
Updated Ondate_range
‘മഴയിൽ വിരിഞ്ഞ കടലാസുപൂക്കൾ’ കവർ പ്രകാശനം ചെയ്തുtext_fields
bookmark_border
News Summary - Unveils Cover of Dr. Sindhu Binu’s Poetry Collection
ദമ്മാം: ഡോ. സിന്ധു ബിനു രചിച്ച കവിതാസമാഹാരം ‘മഴയിൽ വിരിഞ്ഞ കടലാസുപൂക്കൾ’ എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ കവർ പ്രകാശനം പ്രമുഖ മലയാള സാഹിത്യകാരൻ പോൾ സക്കറിയ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജിലൂടെ നിർവഹിച്ചു.
സൗദി മലയാളി സമാജം ജനറൽ സെക്രട്ടറിയും ഒ.ഐ.സി.സി കിഴക്കൻ പ്രവിശ്യ വൈസ് പ്രസിഡന്റും ഇന്റർ നാഷനൽ ഇന്ത്യൻ സ്കൂൾ അധ്യാപികയും പ്രഭാഷകയുമായ ഡോ.സിന്ധു ബിനു വിവിധ കാലയളവുകളിലായി രചിച്ച് ആനുകാലികങ്ങളിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച കവിതകൾക്കൊപ്പം പുതിയ രചനകളും ഉൾപ്പെടെ അമ്പതോളം കവിതകളടങ്ങിയ സമാഹാരമാണിത്. കോഴിക്കോട് ഡെസ്റ്റിനി ബുക്സാണ് പുസ്തകം പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത്.
25% Off
Today's Edition is out
Want the complete newspaper?
Print Replica Crop & Save India & GCC Zoom in and zoom out
Click here for the full edition →
Use code SAVE25
Next Story