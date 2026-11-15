ദമ്മാമിൽ വേങ്ങരക്കാരുടെ ഐക്യവേദിക്ക് തുടക്കംtext_fields
ദമ്മാം: കിഴക്കൻ പ്രവിശ്യയിലെ വേങ്ങരക്കാരായ പ്രവാസികളെ ഒരു പൊതുവേദിയിൽ ഒന്നിപ്പിക്കാൻ രൂപീകരിച്ച ദമ്മാം വേങ്ങര കൂട്ടായ്മയുടെ പ്രഥമ സംഗമം ടൊയോട്ട ആയിഷ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്നു. ഉമർ വളപ്പിലിന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന സംഗമം മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ ജലീൽ കണ്ണമംഗലം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.
പ്രഥമ കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികളായി അഹമ്മദ് നിസാമി (ചെയർമാൻ), യൂസുഫ് പുല്ലൻ തൊടി(പ്രസിഡന്റ്), ജയേഷ് ഗാന്ധിക്കുന്ന്, ടി.ടി. കരീം, ടി.പി. നൗഫൽ, യാസർ ദാറുസിയ (വൈസ് പ്രസിഡന്റ്മാർ), ബീരാൻ കുട്ടി ചേറുർ (ജനറൽ സെക്രട്ടറി), സലാഹുദ്ധീൻ കണ്ണമംഗലം (വർക്കിങ് സെക്രട്ടറി), സിറാജ് മദീന, മജീദ് പുത്തൻ പീടിക, ശംസുദ്ധീൻ ഊരകം, രഘുനാഥൻ ബാലൻ പീടിക (ജോ:സെക്രട്ടറിമാർ), ട്രഷറർ: മജീദ് കാമ്പ്രാൻ എന്നിവരെ തെരഞ്ഞെടുത്തു. ഉമ്മർ വളപ്പിൽ, മാലിക് മഖ്ബൂൽ എന്നിവരാണ് ഉപദേശക സമിതി അംഗങ്ങൾ.
യൂസുഫ് പുല്ലംതൊടി, അഹമ്മദ് നിസാമി, കെ.പി ഹുസൈൻ, ടി.ടി കരീം, കെ.പി സമദ് എന്നിവർ ആശംസകൾ അറിയിച്ചു. സലാഹുദ്ദീൻ കണ്ണമംഗലം, ജയേഷ് ഗാന്ധിക്കുന്ന്, സിറാജ് അനുദ്, ശംസുദ്ദീൻ ഊരകം, യാസർ കരുമണ്ണിൽ, ടി.പി നൗഫൽ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി. ബീരാൻ കുട്ടി ചെറുർ സ്വാഗതവും മജീദ് കാമ്പ്രാൻ നന്ദിയും പറഞ്ഞു.