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    ദ​മ്മാ​മി​ൽ വേ​ങ്ങ​ര​ക്കാ​രു​ടെ ഐ​ക്യ​വേ​ദി​ക്ക് തു​ട​ക്കം

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    ദ​മ്മാ​മി​ൽ വേ​ങ്ങ​ര​ക്കാ​രു​ടെ ഐ​ക്യ​വേ​ദി​ക്ക് തു​ട​ക്കം
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    ദ​മ്മാം വേ​ങ്ങ​ര കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യു​ടെ പ്ര​ഥ​മ സം​ഗ​മ​ത്തി​ൽ ജ​ലീ​ൽ ക​ണ്ണ​മം​ഗ​ലം സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു




    ദ​മ്മാം: കി​ഴ​ക്ക​ൻ പ്ര​വി​ശ്യ​യി​ലെ വേ​ങ്ങ​ര​ക്കാ​രാ​യ പ്ര​വാ​സി​ക​ളെ ഒ​രു പൊ​തു​വേ​ദി​യി​ൽ ഒ​ന്നി​പ്പി​ക്കാ​ൻ രൂ​പീ​ക​രി​ച്ച ദ​മ്മാം വേ​ങ്ങ​ര കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യു​ടെ പ്ര​ഥ​മ സം​ഗ​മം ടൊ​യോ​ട്ട ആ​യി​ഷ ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്നു. ഉ​മ​ർ വ​ള​പ്പി​ലി​ന്റെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ൽ ചേ​ർ​ന്ന സം​ഗ​മം മാ​ധ്യ​മ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ൻ ജ​ലീ​ൽ ക​ണ്ണ​മം​ഗ​ലം ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.

    പ്ര​ഥ​മ ക​മ്മി​റ്റി ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യി അ​ഹ​മ്മ​ദ് നി​സാ​മി (ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ), യൂ​സു​ഫ് പു​ല്ല​ൻ തൊ​ടി(​പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്), ജ​യേ​ഷ് ഗാ​ന്ധി​ക്കു​ന്ന്, ടി.​ടി. ക​രീം, ടി.​പി. നൗ​ഫ​ൽ, യാ​സ​ർ ദാ​റു​സി​യ (വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്മാ​ർ), ബീ​രാ​ൻ കു​ട്ടി ചേ​റു​ർ (ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി), സ​ലാ​ഹു​ദ്ധീ​ൻ ക​ണ്ണ​മം​ഗ​ലം (വ​ർ​ക്കി​ങ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി), സി​റാ​ജ് മ​ദീ​ന, മ​ജീ​ദ് പു​ത്ത​ൻ പീ​ടി​ക, ശം​സു​ദ്ധീ​ൻ ഊ​ര​കം, ര​ഘു​നാ​ഥ​ൻ ബാ​ല​ൻ പീ​ടി​ക (ജോ:​സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​ർ), ട്ര​ഷ​റ​ർ: മ​ജീ​ദ് കാ​മ്പ്രാ​ൻ എ​ന്നി​വ​രെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു. ഉ​മ്മ​ർ വ​ള​പ്പി​ൽ, മാ​ലി​ക് മ​ഖ്ബൂ​ൽ എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് ഉ​പ​ദേ​ശ​ക സ​മി​തി അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ.

    യൂ​സു​ഫ് പു​ല്ലം​തൊ​ടി, അ​ഹ​മ്മ​ദ് നി​സാ​മി, കെ.​പി ഹു​സൈ​ൻ, ടി.​ടി ക​രീം, കെ.​പി സ​മ​ദ് എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു. സ​ലാ​ഹു​ദ്ദീ​ൻ ക​ണ്ണ​മം​ഗ​ലം, ജ​യേ​ഷ് ഗാ​ന്ധി​ക്കു​ന്ന്, സി​റാ​ജ് അ​നു​ദ്, ശം​സു​ദ്ദീ​ൻ ഊ​ര​കം, യാ​സ​ർ ക​രു​മ​ണ്ണി​ൽ, ടി.​പി നൗ​ഫ​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. ബീ​രാ​ൻ കു​ട്ടി ചെ​റു​ർ സ്വാ​ഗ​ത​വും മ​ജീ​ദ് കാ​മ്പ്രാ​ൻ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

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    News Summary - Unity Forum for Vengara Natives Launched in Dammam
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