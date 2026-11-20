ദമ്മാമിൽ 'ട്രിപ' സ്പോർട്സ് മീറ്റും കുടുംബസംഗമവും സംഘടിപ്പിച്ചുtext_fields
ദമ്മാം : ശിശുദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് തിരുവനന്തപുരം പ്രവാസി അസോസിയേഷന്റെ (ട്രിപ) നേതൃത്വത്തിൽ ഏകദിന സ്പോർട്സ് മീറ്റും കുടുംബസംഗമവും സംഘടിപ്പിച്ചു. ഹാജ അഹമ്മദ് പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ട്രിപ പ്രസിഡന്റ് രഞ്ജു രാജ് ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. കൾച്ചറൽ കൺവീനർ മണ്ണറ സുരേഷ്, വനിതാ വിംഗ് പ്രസിഡന്റ് സജ്നി താജ്, സെക്രട്ടറി റൂണ ഷിയാസ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. രാജി അരുൺ, നിമ്മി സുരേഷ്, സജിനി വഹാബ്, അബ്ദുൽ വഹാബ്, അബ്ദുൽ സലാം, നിസാം യൂസുഫ്, ഹസ്കർ, വിഷ്ണു, നഹാസ്, ഷമീം കാട്ടാക്കട, ഗുലാം ഫൈസൽ തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു.
കായിക മത്സരങ്ങളിലെ വിജയികൾക്കും കുട്ടികൾക്കായി ട്രിപ സംഘടിപ്പിച്ച ‘എന്റെ അവധിക്കാലം’ എന്ന വിഷയത്തിലുള്ള റീൽസ് ചലഞ്ചിൽ പങ്കെടുത്തവർക്കുമുള്ള സമ്മാനങ്ങൾ എക്സിക്യൂട്ടീവ് അംഗങ്ങളും ജനറൽ മെമ്പർമാരും വിതരണം ചെയ്തു. ജനറൽ സെക്രട്ടറി അശോക് കുമാർ സ്വാഗതവും ട്രഷറർ ഷിയാസ് നന്ദിയും പറഞ്ഞു. കൺവീനർമാരായ അരുൺ കുമാർ ഹരീഷ്, സന്തോഷ് ഷാജഹാൻ, അരുൺ രവീന്ദ്രൻ, രാജി അശോക്, ഷിനു നാസർ, ദേവി രഞ്ജു, സി.വി രാജേഷ്, ഷാജഹാൻ, മിനി നഹാസ് എന്നിവർ പരിപാടിക്ക് നേതൃത്വം നൽകി.