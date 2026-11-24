ദമ്മാമിൽ ഏകദിന കൗമാര സംഗമം 'ടീൻസ്പേസ്' സമാപിച്ചുtext_fields
ദമ്മാം: സൗദി ഇന്ത്യൻ ഇസ്ലാഹി സെന്റർ നാഷനൽ കമ്മിറ്റിയുടെ 'ഇസ്ലാം: നിർഭയത്വവും സമാധാനവും' ദേശീയ കാമ്പനിന്റെ ഭാഗമായി ഇന്ത്യൻ ഇസ്ലാഹി സെന്റർ ദമ്മാം, അൽ ഖോബാർ യൂത്ത് വിംഗുകൾ സംയുക്തമായി സംഘടിപ്പിച്ച ഏകദിന കൗമാര സംഗമം 'ടീൻസ്പേസ്' സമാപിച്ചു. ദമ്മാം ഇസ്ലാമിക് കൾച്ചറൽ സെന്ററിൽ നടന്ന പരിപാടിയിൽ 200-ലധികം വിദ്യാർഥികൾ പങ്കെടുത്തു. അബ്ദുൽ ജബ്ബാർ മദീനി സംഗമം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ലഹരി ഉപയോഗം, അനിയന്ത്രിതമായ ലിബറലിസം തുടങ്ങിയ കൗമാര വെല്ലുവിളികളും ധാർമികബോധവും ആത്മവിശ്വാസവുമുള്ള തലമുറയെ വളർത്തേണ്ടതിന്റെ പ്രാധാന്യവും അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചു.
'ഞാൻ ആര്?', സൗഹൃദം, ഇസ്ലാമിക ചരിത്രത്തിലെ കൗമാരക്കാർ, സ്ക്രീൻ ടൈം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളിൽ ഉസാമ ബിൻ ഫൈസൽ മദീനി, ഇബ്രാഹിം അൽ ഹികമി, അജ്മൽ ഫൗസാൻ അൽ ഹികമി, അർഷദ് ബിൻ ഹംസ എന്നിവർ ക്ലാസുകൾ നയിച്ചു. അബ്ദുൽ ജബ്ബാർ മദീനി സമാപന പ്രഭാഷണം നടത്തി.മൂസ, നൗഷാദ്, സക്കരിയ, ലത്തീഫ് എന്നിവർ സംബന്ധിച്ചു. വിദ്യാർഥികളുടെ ഫുട്ബാൾ ക്ലബ്ബിന്റെ ഉദ്ഘാടനവും ലോഗോ പ്രകാശനവും ചടങ്ങിൽ നടന്നു. തുടർപ്രവർത്തന ങ്ങളുടെ ഭാഗമായി 'തദ്കിറ' പ്രതിമാസ സംഗമവും പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഗെയിമുകൾ, ക്വിസ്, പീസ് റേഡിയോ പരിചയപ്പെടുത്തൽ, ചോദ്യോത്തര പാനൽ, കൗൺസിലിംഗ് ഡെസ്ക് എന്നിവയും സംഘടിപ്പിച്ചു. നാസിഷ് നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തി.