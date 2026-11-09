മദീന ചരിത്ര പ്രദേശ സന്ദർശനം സംഘടിപ്പിച്ച് തനിമ

മദീന ചരിത്ര പ്രദേശ സന്ദർശനം സംഘടിപ്പിച്ച് തനിമtext_fields
ജിദ്ദ: പുണ്യഭൂമിയായ മദീനയിലേക്കും പരിസരങ്ങളിലെ ചരിത്രപ്രധാനമായ സ്ഥലങ്ങളിലേക്കും തനിമ ജിദ്ദ ബലദ് മേഖലയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ സന്ദർശന യാത്ര സംഘടിപ്പിച്ചു. സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും ഉൾപ്പെടെ നിരവധി പേർ യാത്രയുടെ ഭാഗമായി. ഇസ്ലാമിലെ ചരിത്ര പ്രദേശങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുന്നത് ജീവിത പരിവർത്തനത്തിന് നിമിത്തമാകണമെന്നും പൂർവക പ്രവാചകന്മാരുടെയും മഹാന്മാരുടെയും മാതൃകകൾ പിന്തുടരാൻ അത് പ്രചോദനമാകണമെന്നും മുഖ്യ മാർഗദർശിയും പ്രമുഖ വാഗ്മിയുമായ ജാഫർ എളമ്പിലക്കോട് ഉണർത്തി.
മസ്ജിദുന്നബവിയും ചുറ്റുമുള്ള പുണ്യ പ്രദേശങ്ങളും, മസ്ജിദ് സജദ, ഉഹ്ദ് രണാങ്കണ ഭൂമി, അമ്പെയ്ത്തുകാരുടെ കുന്ന്, രക്തസാക്ഷികളുടെ മഖ്ബറ, ഉഹ്ദ് മലയിൽ പ്രവാചകൻ അഭയം പ്രാപിച്ച ഗുഹ, മസ്ജിദ് ഖിബ്ലതൈൻ, ഇദ്ഖ് കിണർ, സൽമാനുൽ ഫാരിസിയുടെ നാമകരണത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഈന്തപ്പനത്തോട്ടം, ഗർസ് കിണർ, കഅ്ബ് ഇബ്നു അശ്റഫിന്റെ പൗരാണിക കോട്ട, മസ്ജിദ് ഖുബ, മസ്ജിദുൽ അസ്ബ തുടങ്ങിയ ചരിത്രപ്രധാനമായ സ്ഥലങ്ങൾ കൃത്യമായ വിവരണങ്ങളോടെയാണ് സംഘം സന്ദർശിച്ചത്. ജിദ്ദയിൽ നിന്നുള്ള യാത്രക്കിടയിൽ നടത്തിയ ക്വിസ് മത്സരത്തിന് സലീം യൂസുഫ്, ശുകൂർ ചേകന്നൂർ, അബ്ദുറഹ്മാൻ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി.
നബിചര്യയുടെ പ്രാമാണികത, അറിവും യാത്രയും, സോഷ്യൽ മീഡിയ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ അബ്ദുറഹ്മാൻ ഉമരി, ഇബ്രാഹീം ശംനാട്, ഷമീം ചേന്ദമംഗല്ലൂർ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. ഐദാൻ മുഹമ്മദ് ഖിറാഅത്ത് നടത്തി. അൻഷാദ് മുഹമ്മദ്, ഷഹബാസ് അഹമ്മദ്, ഫാത്തിമ ആയത്ത് സഫാദ് എന്നിവർ ഭക്തിഗാനങ്ങൾ ആലപിച്ചു. അഫ്സൽ രാമപുരം, മഅ്റൂഫ് തൃക്കരിപ്പൂർ, വി.കെ. ഷൗക്കത്ത് തുടങ്ങിയവർ പരിപാടികൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകി.