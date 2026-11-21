തമിഴ്നാട് സ്വദേശി ഹൃദയാഘാതം മൂലം നിര്യാതനായിtext_fields
ത്വാഇഫ്: തമിഴ്നാട് തിരുനെൽവേലി ജില്ലയിലെ ചെങ്കോട്ട താലൂക്ക് തൃച്ചിപ്പള്ളി സ്വദേശി ശൈഖ് ഹുസൈൻ റാവുത്തർ (56) ത്വാഇഫിൽ ഹൃദയാഘാതം മൂലം നിര്യാതനായി. ത്വാഇഫിലെ നഖബ് സുഖ് ഹംഗറിയിൽ മർകസ് മഷ്ഹൂർ വസ്ത്രക്കടയിൽ ജോലി ചെയ്തുവരികയായിരുന്നു.
ദേഹാസ്വാസ്ഥ്യത്തെ തുടർന്ന് ആശുപത്രിയിലേക്ക് പോകുന്നതിനിടെ വഴിമധ്യേ കുഴഞ്ഞുവീഴുകയായിരുന്നു. മൃതദേഹം അൽ അധ്വാനി ആശുപത്രി മോർച്ചറിയിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഭാര്യ: ജന്നത്ത് ബീവി. മക്കൾ: മൈമൂൻ ബീഗം, സൈദ ജാസ്മിൻ. മരുമക്കൾ: സൈദ് അമ്പിയ, ഇബ്രാഹിം ബാദുഷ.
മരണാനന്തര നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ ഐ.സി.എഫ് ത്വാഇഫ് റീജിയൻ സോഷ്യൽ സർവീസ് വിഭാഗം സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകരായ കബീർ മുസ്ലിയാർ, അബ്ദുസ്സലാം ഏളാട്, അബ്ദുൽ ബാരി, ആർ.എം. ത്വൽഹത്ത്, മുസ്തഫ മുസ്ലിയാർ തുടങ്ങിയവർ രംഗത്തുണ്ട്. കോൺസുലേറ്റ് സംബന്ധമായ നടപടിക്രമങ്ങൾ ഐ.സി.എഫ് ചാപ്റ്റർ സെക്രട്ടറി അബു മിസ്ബാഹ് ജിദ്ദയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പൂർത്തീകരിച്ചു വരുന്നതായി ബന്ധപ്പെട്ടവർ അറിയിച്ചു.