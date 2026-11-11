Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Posted On
    date_range
    Updated On
    date_range

    തമിഴ് നാട് സ്വദേശി ജുബൈലിൽ നിര്യാതനായി

    text_fields
    bookmark_border
    saudi arabia
    cancel
    camera_alt

    അ​ബ്ദു​ൽ മു​ത​ലീ​ഫ് ഇ​ബ്രാ​ഹിം

    ജു​ബൈ​ൽ: ത​മി​ഴ്‌​നാ​ട് തെ​ൻ​കാ​ശി ജി​ല്ല​യി​ലെ ശി​വ​ഗി​രി താ​ലൂ​ക്കി​ൽ വാ​സു​ദേ​വ​നെ​ല്ലൂ​ർ വ​വ​ന​ഗ​രം സ്വ​ദേ​ശി​യാ​യ അ​ബ്ദു​ൽ മു​ത​ലീ​ഫ് ഇ​ബ്രാ​ഹിം (60) ജു​ബൈ​ലി​ൽ നി​ര്യാ​ത​നാ​യി.

    ജു​ബൈ​ലി​ൽ ട്ര​ക്ക് ഡ്രൈ​വ​റാ​യി ജോ​ലി ചെ​യ്തു​വ​രി​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം. അ​ബ്ദു​ൽ മു​ത​ലീ​ഫാ​ണ് പി​താ​വ്. മാ​താ​വ്: മു​മ്മ​ത്ത​മ്മാ​ൾ. ഭാ​ര്യ: സെ​യ്ദ് അ​ലി ഫാ​ത്തി​മ. മൃ​ത​ദേ​ഹം ജു​ബൈ​ൽ ജ​ന​റ​ൽ ആ​ശു​പ​ത്രി മോ​ർ​ച്ച​റി​യി​ൽ സൂ​ക്ഷി​ച്ചി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്.

    നി​യ​മ​ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി മൃ​ത​ദേ​ഹം നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് കൊ​ണ്ടു​പോ​കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ന്നു വ​രി​ക​യാ​ണെ​ന്ന് പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ ജ​ന​സേ​വ​ന വി​ഭാ​ഗം ക​ൺ​വീ​ന​ർ സ​ലീം ആ​ല​പ്പു​ഴ അ​റി​യി​ച്ചു.

    Show Full Article
    25% Off
    E-Paper First Page
    Today
    Today's Edition is out

    Want the complete newspaper?

    Print Replica Crop & Save India & GCC Zoom in and zoom out
    Click here for the full edition →
    Use code SAVE25
    News Summary - Tamil Nadu Man Jubail
    Next Story
    X