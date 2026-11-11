തമിഴ് നാട് സ്വദേശി ജുബൈലിൽ നിര്യാതനായി

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തമിഴ് നാട് സ്വദേശി ജുബൈലിൽ നിര്യാതനായിtext_fields
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News Summary - Tamil Nadu Man Jubail
ജുബൈൽ: തമിഴ്നാട് തെൻകാശി ജില്ലയിലെ ശിവഗിരി താലൂക്കിൽ വാസുദേവനെല്ലൂർ വവനഗരം സ്വദേശിയായ അബ്ദുൽ മുതലീഫ് ഇബ്രാഹിം (60) ജുബൈലിൽ നിര്യാതനായി.
ജുബൈലിൽ ട്രക്ക് ഡ്രൈവറായി ജോലി ചെയ്തുവരികയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. അബ്ദുൽ മുതലീഫാണ് പിതാവ്. മാതാവ്: മുമ്മത്തമ്മാൾ. ഭാര്യ: സെയ്ദ് അലി ഫാത്തിമ. മൃതദേഹം ജുബൈൽ ജനറൽ ആശുപത്രി മോർച്ചറിയിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ്.
നിയമനടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കി മൃതദേഹം നാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നതിനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടന്നു വരികയാണെന്ന് പ്രവാസി വെൽഫെയർ ജനസേവന വിഭാഗം കൺവീനർ സലീം ആലപ്പുഴ അറിയിച്ചു.
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