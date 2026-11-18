തബൂക്ക് ഒ.ഐ.സി.സി ശിശുദിനാഘോഷ പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചുtext_fields
തബൂക്ക്: ഒ.ഐ.സി.സി തബൂക്ക് സെന്റർ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ശിശുദിനാഘോഷപരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചു. വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സജി സാമുവൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ജിദ്ദ റീജണൽ കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറി നൗഷാദ് കരുനാഗപ്പള്ളി, അമീർ സാദിം, നൗഷാദ് കപ്പൽ വർഗീസ് നെടുമ്പാശ്ശേരി, ഷഫീഖ് അൻസാർ കൊല്ലം, രാജീവ് അൻസാരി തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു. ഇന്ത്യയുടെ ജനാധിപത്യവും ഭരണഘടനയും അട്ടിമറിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഫാസിസ്റ്റ് ഭരണകൂടം, ജവഹർലാൽ നെഹ്റു രാജ്യത്തിനു നൽകിയ മഹത്തായ സംഭാവനകളെയും ജനാധിപത്യ ബോധത്തെയും ഓർക്കണമെന്ന് പരിപാടിയിൽ സംസാരിച്ചവർ പറഞ്ഞു. ജനറൽ സെക്രട്ടറി മുസ്തഫ പട്ടാമ്പി സ്വാഗതവും മാഹിൻ സാദി നന്ദിയും പറഞ്ഞു.