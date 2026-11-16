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    സിഫ്-റബിയ ടീ ഫുട്ബാൾ ഫൈനൽ മത്സരങ്ങൾ സമാപിച്ചു

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    സിഫ്-റബിയ ടീ ഫുട്ബാൾ ഫൈനൽ മത്സരങ്ങൾ സമാപിച്ചു
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    സി​ഫ്-​റ​ബി​യ ടീ ​ഫു​ട്ബാ​ൾ ഫൈ​ന​ൽ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ ജേ​താ​ക്ക​ളാ​യ വി​വി​ധ ടീ​മു​ക​ൾ ട്രോഫികളുമായി

    ജി​ദ്ദ: പ​ത്തു മാ​സ​ത്തെ ഇ​ട​വേ​ള​ക്ക് ശേ​ഷം സി​ഫ്- റാ​ബി​യ ടീ ​ഫു​ട്ബാ​ൾ ഫൈ​ന​ൽ മ​ത്സ​രം ജി​ദ്ദ​യി​ൽ സ​മാ​പി​ച്ചു. നാ​ട്ടി​ൽ നി​ന്നും സൗ​ദി​യി​ൽ നി​ന്നു​മു​ള്ള പ്ര​ഗ​ത്ഭ താ​ര​ങ്ങ​ൾ അ​ണി​നി​ര​ന്ന ‘നി​സ് അ​റേ​ബ്യ’ യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ അ​ര​ങ്ങേ​റി​യ ഫൈ​ന​ൽ പോ​രാ​ട്ട​ത്തി​ൽ ആ​റ് ടീ​മു​ക​ളാ​ണ് മാ​റ്റു​ര​ച്ച​ത്. എ-​ഡി​വി​ഷ​ൻ ഫൈ​ന​ലി​ൽ എ​ച്ച്.​എം.​ആ​ർ റി​യ​ൽ കേ​ര​ള എ​ഫ്.​സി ചാ​മ്പ്യ​ന്മാ​രാ​യി. റീം ​അ​ൽ ഔ​ല സാ​ബി​ൻ എ​ഫ്.​സി ടീം ​റ​ണ്ണേ​ഴ്സ് അ​പ്പാ​യി. ബി-​ഡി​വി​ഷ​ൻ കി​രീ​ടം ഡേ ​ബൈ ഡേ ​യാ​സ് എ​ഫ്.​സി​ക്കാ​ണ്.

    അ​ഹ്ദാ​ബ് ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ സ്കൂ​ൾ ചാ​ർ​മ​സ് ന്യൂ ​കാ​സി​ൽ എ​ഫ്.​സി ബി-​ഡി​വി​ഷ​നി​ൽ ര​ണ്ടാ​മെ​ത്തി. ഈ ​എ​ഫ്.​എ​സ് ലോ​ജി​സ്റ്റി​ക് ജെ.​എ​സ്.​സി ഫു​ട്ബാ​ൾ അ​ക്കാ​ദ​മി ഡി-​ഡി​വി​ഷ​നി​ൽ ചാ​മ്പ്യ​ന്മാ​രാ​യി. ഗ്രീ​ൻ ബോ​ക്സ്‌ ലോ​ജി​സ്റ്റി​ക് ടാ​ല​ന്റ് ടീ​ൻ​സ് റ​ണ്ണേ​ഴ്സാ​യി. വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്ക്, റ​ബി​യ ടീ ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ങ് ഡ​യ​ര​ക്ട​ർ നാ​ഫി കു​പ്പ​ണ​ത്, വി​ജ​യ് മ​സാ​ല എം.​ഡി ജോ​യ് മൂ​ല​ൻ, ഡോ. ​ഇ​ന്ദു, ഉ​ണ്ണീ​ൻ പു​ല​ക്ക​ൽ, ല​ത്തീ​ഫ് കാ​പ്പു​ങ്ങ​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ ട്രോ​ഫി​ക​ൾ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു.

    മ​റ്റു സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ൾ ഗ​ഫൂ​ർ, സു​ൽ​ഫീ​ക്ക​ർ ഒ​താ​യി, ജാ​ഫ​റ​ലി പാ​ല​ക്കോ​ട്, ക​ബീ​ർ കൊ​ണ്ടോ​ട്ടി, കെ.​ടി ഖ​ലീ​ൽ, മ​ജീ​ദ് ജെ .​എ​സ്. സി, ​അ​ൻ​വ​ർ ക​രി​പ്പ, ഉ​ണ്ണീ​ൻ പു​ലാ​ക്ക​ൽ, ഇ​ർ​ഷാ​ദ് ക്രി​യേ​റ്റീ​വ്, ത​മീം, ഡോ. ​ഇ​ന്ദു, ഷ​മീം ടീ​ച്ച​ർ, ഹി​ഷാം ഹി​റാ ഗോ​ൾ​ഡ്, വാ​സു ഹം​ദാ​ൻ, കെ.​സി മ​ൻ​സൂ​ർ, സൈ​ത​ല​വി ന​രി​ക്കു​ന്ന​ൻ, നാ​സ​ർ ശാ​ന്ത​പു​രം എ​ന്നി​വ​ർ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു.നി​സ് അ​റേ​ബ്യ​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ സ്പോ​ർ​ട്സ് അ​തൊ​രി​റ്റി​യു​ടെ അ​നു​മ​തി​യോ​ടെ ഫൈ​ന​ൽ ന​ട​ത്താ​ൻ സാ​ധി​ച്ച​തി​ൽ സി​ഫ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ബേ​ബി നീ​ലാ​മ്പ്ര സ​ന്തോ​ഷം പ​ങ്കു​വെ​ച്ചു.

    ട്രോ​ഫി വി​ത​ര​ണ​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ സി​ഫ് ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി നി​സാം കാ​ഞ്ഞി​രാ​ല, റ​ബി​യ ടീ ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ങ് ഡ​യ​ര​ക്ട​ർ നാ​ഫി കു​പ്പ​ണ​ത്ത്, നി​സ് അ​റേ​ബ്യ എം. ​ഡി നൗ​ഷാ​ദ് ചാ​ത്ത​ലൂ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. ഡോ. ​അ​ഷ്‌​റ​ഫി​നെ (ബ​ദ​ർ ത​മാം മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ങ് മാ​നേ​ജ​ർ) ച​ട​ങ്ങി​ൽ ആ​ദ​രി​ച്ചു. സി​ഫ് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ നാ​സ​ർ ശാ​ന്ത​പു​രം, അ​യൂ​ബ് മാ​സ്റ്റ​ർ, സ​ലീം മ​മ്പാ​ട്, നി​സാം പാ​പ്പ​റ്റ, അ​ൻ​വ​ർ ക​രി​പ്പ, കെ.​സി മ​ൻ​സൂ​ർ, അ​ബു ക​ട്ടു​പ്പാ​റ, ഖ​ലീ​ൽ, ഡോ​ക്ട​ർ ഇ​ന്ദു, ഷ​മീം ടീ​ച്ച​ർ എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

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    News Summary - SIF-Rabia Tea Football Final Concludes in Jeddah
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