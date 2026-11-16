സിഫ്-റബിയ ടീ ഫുട്ബാൾ ഫൈനൽ മത്സരങ്ങൾ സമാപിച്ചു

സിഫ്-റബിയ ടീ ഫുട്ബാൾ ഫൈനൽ മത്സരങ്ങൾ സമാപിച്ചുtext_fields
ജിദ്ദ: പത്തു മാസത്തെ ഇടവേളക്ക് ശേഷം സിഫ്- റാബിയ ടീ ഫുട്ബാൾ ഫൈനൽ മത്സരം ജിദ്ദയിൽ സമാപിച്ചു. നാട്ടിൽ നിന്നും സൗദിയിൽ നിന്നുമുള്ള പ്രഗത്ഭ താരങ്ങൾ അണിനിരന്ന ‘നിസ് അറേബ്യ’ യുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അരങ്ങേറിയ ഫൈനൽ പോരാട്ടത്തിൽ ആറ് ടീമുകളാണ് മാറ്റുരച്ചത്. എ-ഡിവിഷൻ ഫൈനലിൽ എച്ച്.എം.ആർ റിയൽ കേരള എഫ്.സി ചാമ്പ്യന്മാരായി. റീം അൽ ഔല സാബിൻ എഫ്.സി ടീം റണ്ണേഴ്സ് അപ്പായി. ബി-ഡിവിഷൻ കിരീടം ഡേ ബൈ ഡേ യാസ് എഫ്.സിക്കാണ്.
അഹ്ദാബ് ഇന്റർനാഷനൽ സ്കൂൾ ചാർമസ് ന്യൂ കാസിൽ എഫ്.സി ബി-ഡിവിഷനിൽ രണ്ടാമെത്തി. ഈ എഫ്.എസ് ലോജിസ്റ്റിക് ജെ.എസ്.സി ഫുട്ബാൾ അക്കാദമി ഡി-ഡിവിഷനിൽ ചാമ്പ്യന്മാരായി. ഗ്രീൻ ബോക്സ് ലോജിസ്റ്റിക് ടാലന്റ് ടീൻസ് റണ്ണേഴ്സായി. വിജയികൾക്ക്, റബിയ ടീ മാർക്കറ്റിങ് ഡയരക്ടർ നാഫി കുപ്പണത്, വിജയ് മസാല എം.ഡി ജോയ് മൂലൻ, ഡോ. ഇന്ദു, ഉണ്ണീൻ പുലക്കൽ, ലത്തീഫ് കാപ്പുങ്ങൽ എന്നിവർ ട്രോഫികൾ വിതരണം ചെയ്തു.
മറ്റു സമ്മാനങ്ങൾ ഗഫൂർ, സുൽഫീക്കർ ഒതായി, ജാഫറലി പാലക്കോട്, കബീർ കൊണ്ടോട്ടി, കെ.ടി ഖലീൽ, മജീദ് ജെ .എസ്. സി, അൻവർ കരിപ്പ, ഉണ്ണീൻ പുലാക്കൽ, ഇർഷാദ് ക്രിയേറ്റീവ്, തമീം, ഡോ. ഇന്ദു, ഷമീം ടീച്ചർ, ഹിഷാം ഹിറാ ഗോൾഡ്, വാസു ഹംദാൻ, കെ.സി മൻസൂർ, സൈതലവി നരിക്കുന്നൻ, നാസർ ശാന്തപുരം എന്നിവർ വിതരണം ചെയ്തു.നിസ് അറേബ്യയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സ്പോർട്സ് അതൊരിറ്റിയുടെ അനുമതിയോടെ ഫൈനൽ നടത്താൻ സാധിച്ചതിൽ സിഫ് പ്രസിഡന്റ് ബേബി നീലാമ്പ്ര സന്തോഷം പങ്കുവെച്ചു.
ട്രോഫി വിതരണത്തോടനുബന്ധിച്ച് നടന്ന പരിപാടിയിൽ സിഫ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി നിസാം കാഞ്ഞിരാല, റബിയ ടീ മാർക്കറ്റിങ് ഡയരക്ടർ നാഫി കുപ്പണത്ത്, നിസ് അറേബ്യ എം. ഡി നൗഷാദ് ചാത്തലൂർ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. ഡോ. അഷ്റഫിനെ (ബദർ തമാം മാർക്കറ്റിങ് മാനേജർ) ചടങ്ങിൽ ആദരിച്ചു. സിഫ് ഭാരവാഹികളായ നാസർ ശാന്തപുരം, അയൂബ് മാസ്റ്റർ, സലീം മമ്പാട്, നിസാം പാപ്പറ്റ, അൻവർ കരിപ്പ, കെ.സി മൻസൂർ, അബു കട്ടുപ്പാറ, ഖലീൽ, ഡോക്ടർ ഇന്ദു, ഷമീം ടീച്ചർ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി.