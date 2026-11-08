ധാർമികതയിലൂടെ സന്തുഷ്ട കുടുംബവും സമൂഹവും വാർത്തെടുക്കാം -സയ്യിദ് സുല്ലമി

ധാർമികതയിലൂടെ സന്തുഷ്ട കുടുംബവും സമൂഹവും വാർത്തെടുക്കാം -സയ്യിദ് സുല്ലമിtext_fields
ബുറൈദ: ധാർമികമായ കുടുംബജീവിതത്തിലൂടെയും പരസ്പര സ്നേഹവും വിശ്വാസവും നിലനിർത്തുന്നതിലൂടെയും മാത്രമേ സുരക്ഷിതമായ കുടുംബത്തെയും സന്തുഷ്ട സമൂഹത്തെയും വാർത്തെടുക്കാൻ സാധിക്കൂ എന്ന് പ്രമുഖ പ്രബോധകൻ സയ്യിദ് സുല്ലമി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ‘സുരക്ഷിത കുടുംബം, സന്തുഷ്ട സമൂഹം’ പ്രമേയത്തിൽ സൗദി ഇന്ത്യൻ ഇസ്ലാഹി സെന്റർ അൽ ഖസീം ബുറൈദയിൽ സംഘടിപ്പിച്ച കുടുംബസംഗമത്തിൽ മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.
കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കിടയിലെ ഐക്യവും സൗഹൃദവുമാണ് സമൂഹത്തിൽ സമാധാനവും സഹവർത്തിത്വവും വളർത്തുന്നത്. കുട്ടികളടക്കമുള്ളവർ ലഹരിക്ക് അടിമപ്പെടുന്ന പുതിയ കാലത്തെ പ്രവണതകളെ സമൂഹം അതീവ ഗൗരവത്തോടെ കാണണമെന്നും അദ്ദേഹം ഓർമിപ്പിച്ചു. അബ്ദുറഹീം ഫാറൂഖി സംഗമത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു. അസ്കർ ഒതായി അധ്യക്ഷത വഹിച്ച യോഗത്തിൽ റിയാസ് വയനാട് സ്വാഗതവും ആശിഖ് വത്താനിയ നന്ദിയും പറഞ്ഞു.
ബാബു സുലൈമാന്റെ ഖിറാഅത്തോടെ ആരംഭിച്ച പരിപാടിയിൽ മദ്റസയിലെ വിദ്യാർഥിനികൾ ഖുർആൻ പാരായണം നടത്തി. വെളിച്ചം ഓൺലൈൻ പഠനപദ്ധതിയുടെ ഏഴാം ഘട്ടത്തിലെയും വെളിച്ചം റമദാനിലെയും വിജയികൾക്കുള്ള പുരസ്കാരങ്ങൾ ചടങ്ങിൽ വിതരണം ചെയ്തു. അഹ്മദ് ശജ്മീർ നദ്വി, കലാം വത്താനിയ, സഫീർ വള്ളാർക്കാട്, ഡോ. ഫഖ്റുദ്ദീൻ, സലീം മൂവമ്പി, സാഹിൽ മുഹമ്മദ് എന്നിവർ സമ്മാനദാനത്തിന് നേതൃത്വം നൽകി. സൂറത്തുൽ ഹുജുറാത്ത് മനഃപാഠമാക്കിയ ബാബു സുലൈമാൻ, അബ്ദുൽ ഗഫൂർ, സാജാൻ എന്നിവർക്കും പ്രത്യേക ഉപഹാരങ്ങൾ നൽകി. ശമീം പാലക്കാട്, ഷിബു അബ്ദുൽ മജീദ്, താജുദ്ദീൻ കണ്ണൂർ, റിഹാൽ റഹ്മാൻ, ഫൈഹ താജ് എന്നിവർ പരിപാടിയുടെ വിവിധ വിഭാഗങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകി. എം.ജി.എം പ്രതിനിധി ഹബീബ ഇബ്രാഹിമും സംഗമത്തിൽ സന്നിഹിതയായിരുന്നു.