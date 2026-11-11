Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Posted On
    date_range
    Updated On
    date_range

    ഒ​രു​മ​യു​ടെ നൂ​ലി​ഴ​യാ​യി സൗ​ദി​യി​ലെ 'ത​മീ​സ്'

    text_fields
    bookmark_border
    ഒ​രു​മ​യു​ടെ നൂ​ലി​ഴ​യാ​യി സൗ​ദി​യി​ലെ ത​മീ​സ്
    cancel

    സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യി​ലെ പ്ര​ഭാ​ത​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഒ​രു പ്ര​ത്യേ​ക താ​ള​മു​ണ്ട്. അ​തി​രാ​വി​ലെ സു​ബ​ഹി ന​മ​സ്കാ​രം ക​ഴി​ഞ്ഞി​റ​ങ്ങു​മ്പോ​ൾ വ​ഴി​യോ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നും ഉ​യ​രു​ന്ന ത​മീ​സി​ന്റെ മ​ണം ആ ​പ്ര​ഭാ​ത​ങ്ങ​ളെ കൂ​ടു​ത​ൽ സ​ജീ​വ​മാ​ക്കു​ന്നു. സൗ​ദി​യി​ലെ അ​തി​രാ​വി​ലെ​ക​ളി​ൽ ല​ഭി​ക്കു​ന്ന ചു​ടു ത​മീ​സ്, വെ​റു​മൊ​രു സാ​ധാ​ര​ണ പ്ര​ഭാ​ത​ഭ​ക്ഷ​ണം എ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞ് ല​ളി​ത​മാ​യി ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്ന ഒ​ന്ന​ല്ല. അ​തി​ന് വ​ള​രെ ബൃ​ഹ​ത്താ​യ ഒ​രു ച​രി​ത്ര​മു​ണ്ട്, ഒ​പ്പം ല​ക്ഷ​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ അ​നു​ഭ​വ പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​വു​മു​ണ്ട്.

    പ്രാ​ചീ​ന​കാ​ല​ത്ത് തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​രാ​യും വ്യാ​പാ​ര ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യും മ​ക്ക, മ​ദീ​ന പ്ര​വി​ശ്യ​ക​ളി​ലും, അ​തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച യാ​ത്ര​ക​ളി​ൽ ജ​ന​ങ്ങ​ൾ വ​ന്നെ​ത്തി​യി​രു​ന്ന ജി​ദ്ദ പോ​ലു​ള്ള പു​രാ​ത​ന ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ളി​ലു​മാ​ണ് അ​ഫ്ഗാ​ൻ-​ബു​ഹാ​റ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ പ്ര​ചാ​ര​ത്തി​ലി​രു​ന്ന ത​മീ​സ് ആ​ദ്യം എ​ത്തി​യ​ത്. സാ​വ​കാ​ശം സൗ​ദി​യു​ടെ മ​റ്റു പ്ര​വി​ശ്യ​ക​ളി​ലേ​ക്കും പ​ട​ർ​ന്ന ഈ ​വി​ഭ​വം ഇ​ന്ന് സ്വ​ദേ​ശി-​വി​ദേ​ശി വ്യ​ത്യാ​സ​മി​ല്ലാ​തെ എ​ല്ലാ​വ​ർ​ക്കും ല​ഭ്യ​മാ​ണ്. ല​ളി​ത​വും താ​ര​ത​മ്യേ​ന ചെ​ല​വു​കു​റ​ഞ്ഞ​തു​മാ​യ ത​മീ​സ് സാ​ധാ​ര​ണ കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളെ​യും തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളെ​യും ഒ​രു​പോ​ലെ ആ​ക​ർ​ഷി​ക്കു​ക​യും ചേ​ർ​ത്തു നി​ർ​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്നു. തീ​ർ​ഥാ​ട​ന​ത്തി​ലൂ​ടെ​യും കു​ടി​യേ​റ്റ​ത്തി​ലൂ​ടെ​യും ഒ​രി​ട​ത്ത് എ​ത്തി​യ ഒ​രു ഭ​ക്ഷ​ണം ഒ​രു നാ​ടി​ന്റെ പ്രാ​ദേ​ശി​ക സം​സ്കാ​ര​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി മാ​റി​യ​തി​ന്റെ മി​ക​ച്ച ഉ​ദാ​ഹ​ര​ണ​മാ​ണി​ത്.

    ത​മീ​സി​ന്റെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ സ​വി​ശേ​ഷ​ത അ​ത് സൗ​ദി​യി​ലെ ഏ​ത് ക​റി​യോ​ടൊ​പ്പ​വും ചേ​ർ​ത്ത് ക​ഴി​ക്കാം എ​ന്ന​താ​ണ്. പ​രി​പ്പും പ​യ​റും ചേ​ർ​ത്ത ‘ഫൂ​ൽ’, 'ദാ​ൽ' എ​ന്നി​വ മു​ത​ൽ ഖി​ഷ്ത, തേ​ൻ, മീ​ൻ, ഇ​റ​ച്ചി, കോ​ഴി​മു​ട്ട (ശ​ക്ഷൂ​ക) അ​ങ്ങ​നെ ഏ​തു​മാ​ക​ട്ടെ, ത​മീ​സ് എ​ല്ലാ​റ്റി​നോ​ടും ഇ​ണ​ങ്ങി​പ്പോ​കും. ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​രും എ​ൻ​ജി​നീ​യ​ർ​മാ​രും മു​ത​ൽ സാ​ധാ​ര​ണ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ വ​രെ വ​ലി​പ്പ​ച്ചെ​റു​പ്പ​മി​ല്ലാ​തെ മ​നു​ഷ്യ​രെ യോ​ജി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ഒ​ന്നാ​ണി​ത്. പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ച് വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച പോ​ലു​ള്ള അ​വ​ധി ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ വീ​ട്ടി​ൽ എ​ല്ലാ​വ​രും ഒ​രു​മി​ച്ചി​രു​ന്ന് പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത കൂ​ട്ടു​ക​ളോ​ടെ ത​മീ​സ് ക​ഴി​ക്കു​മ്പോ​ൾ അ​തൊ​രു രാ​ജ​കീ​യ പ്ര​ഭാ​ത​ഭ​ക്ഷ​ണ​മാ​യി മാ​റു​ന്നു. സൗ​ദി​യി​ൽ ജീ​വി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള ഏ​തൊ​രു പ്ര​വാ​സി​ക്കും ഇ​ത് ഗൃ​ഹാ​തു​ര​ത്വം ഉ​ണ​ർ​ത്തു​ന്ന മ​ധു​ര​സ്മ​ര​ണ ത​ന്നെ​യാ​ണ്.

    മ​നു​ഷ്യ​ഹൃ​ദ​യ​ങ്ങ​ളെ മ​ത-​രാ​ഷ്ട്ര-​രാ​ഷ്ട്രീ​യ സാം​സ്കാ​രി​ക വൈ​വി​ധ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് അ​തീ​ത​മാ​യി ഒ​രു​മി​പ്പി​ക്കു​ന്ന എ​ന്തോ ഒ​ന്ന് മാ​വി​നും ഉ​പ്പി​നും യീ​സ്റ്റി​നും അ​പ്പു​റം ത​മീ​സി​ൽ അ​ട​ങ്ങി​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്ന് വി​ശ്വ​സി​ക്കാ​നാ​ണ് എ​നി​ക്കി​ഷ്ടം. അ​ത് മ​നു​ഷ്യ​നി​ൽ സ്വ​യ​മ​റി​യാ​തെ രൂ​പ​പ്പെ​ടു​ന്ന ത​ല​ക്ക​ന​ങ്ങ​ളെ ഇ​ല്ലാ​താ​ക്കു​ന്നു. സൗ​ദി​യി​ൽ വ​സി​ക്കു​ന്ന വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന ജ​ന​ത​ക്കി​ട​യി​ൽ ഒ​രു​മ​യു​ടെ ഒ​രു നേ​ർ​ത്ത നൂ​ലി​ഴ​യാ​യി ത​മീ​സ് ഇ​ന്നും പ്ര​യാ​ണം തു​ട​രു​ക​യാ​ണ്.

    Show Full Article
    25% Off
    E-Paper First Page
    Today
    Today's Edition is out

    Want the complete newspaper?

    Print Replica Crop & Save India & GCC Zoom in and zoom out
    Click here for the full edition →
    Use code SAVE25
    News Summary - Saudi Tamees Cultural Heritage
    Next Story
    X