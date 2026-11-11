ഒരുമയുടെ നൂലിഴയായി സൗദിയിലെ 'തമീസ്'text_fields
സൗദി അറേബ്യയിലെ പ്രഭാതങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രത്യേക താളമുണ്ട്. അതിരാവിലെ സുബഹി നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞിറങ്ങുമ്പോൾ വഴിയോരങ്ങളിൽ നിന്നും ഉയരുന്ന തമീസിന്റെ മണം ആ പ്രഭാതങ്ങളെ കൂടുതൽ സജീവമാക്കുന്നു. സൗദിയിലെ അതിരാവിലെകളിൽ ലഭിക്കുന്ന ചുടു തമീസ്, വെറുമൊരു സാധാരണ പ്രഭാതഭക്ഷണം എന്ന് പറഞ്ഞ് ലളിതമായി ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒന്നല്ല. അതിന് വളരെ ബൃഹത്തായ ഒരു ചരിത്രമുണ്ട്, ഒപ്പം ലക്ഷക്കണക്കിന് പ്രവാസികളുടെ അനുഭവ പശ്ചാത്തലവുമുണ്ട്.
പ്രാചീനകാലത്ത് തീർഥാടകരായും വ്യാപാര ആവശ്യങ്ങൾക്കായും മക്ക, മദീന പ്രവിശ്യകളിലും, അതോടനുബന്ധിച്ച യാത്രകളിൽ ജനങ്ങൾ വന്നെത്തിയിരുന്ന ജിദ്ദ പോലുള്ള പുരാതന നഗരങ്ങളിലുമാണ് അഫ്ഗാൻ-ബുഹാറ മേഖലകളിൽ പ്രചാരത്തിലിരുന്ന തമീസ് ആദ്യം എത്തിയത്. സാവകാശം സൗദിയുടെ മറ്റു പ്രവിശ്യകളിലേക്കും പടർന്ന ഈ വിഭവം ഇന്ന് സ്വദേശി-വിദേശി വ്യത്യാസമില്ലാതെ എല്ലാവർക്കും ലഭ്യമാണ്. ലളിതവും താരതമ്യേന ചെലവുകുറഞ്ഞതുമായ തമീസ് സാധാരണ കുടുംബങ്ങളെയും തൊഴിലാളികളെയും ഒരുപോലെ ആകർഷിക്കുകയും ചേർത്തു നിർത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. തീർഥാടനത്തിലൂടെയും കുടിയേറ്റത്തിലൂടെയും ഒരിടത്ത് എത്തിയ ഒരു ഭക്ഷണം ഒരു നാടിന്റെ പ്രാദേശിക സംസ്കാരത്തിന്റെ ഭാഗമായി മാറിയതിന്റെ മികച്ച ഉദാഹരണമാണിത്.
തമീസിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ സവിശേഷത അത് സൗദിയിലെ ഏത് കറിയോടൊപ്പവും ചേർത്ത് കഴിക്കാം എന്നതാണ്. പരിപ്പും പയറും ചേർത്ത ‘ഫൂൽ’, 'ദാൽ' എന്നിവ മുതൽ ഖിഷ്ത, തേൻ, മീൻ, ഇറച്ചി, കോഴിമുട്ട (ശക്ഷൂക) അങ്ങനെ ഏതുമാകട്ടെ, തമീസ് എല്ലാറ്റിനോടും ഇണങ്ങിപ്പോകും. ഡോക്ടർമാരും എൻജിനീയർമാരും മുതൽ സാധാരണ തൊഴിലാളികൾ വരെ വലിപ്പച്ചെറുപ്പമില്ലാതെ മനുഷ്യരെ യോജിപ്പിക്കുന്ന ഒന്നാണിത്. പ്രത്യേകിച്ച് വെള്ളിയാഴ്ച പോലുള്ള അവധി ദിവസങ്ങളിൽ വീട്ടിൽ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ചിരുന്ന് പരമ്പരാഗത കൂട്ടുകളോടെ തമീസ് കഴിക്കുമ്പോൾ അതൊരു രാജകീയ പ്രഭാതഭക്ഷണമായി മാറുന്നു. സൗദിയിൽ ജീവിച്ചിട്ടുള്ള ഏതൊരു പ്രവാസിക്കും ഇത് ഗൃഹാതുരത്വം ഉണർത്തുന്ന മധുരസ്മരണ തന്നെയാണ്.
മനുഷ്യഹൃദയങ്ങളെ മത-രാഷ്ട്ര-രാഷ്ട്രീയ സാംസ്കാരിക വൈവിധ്യങ്ങൾക്ക് അതീതമായി ഒരുമിപ്പിക്കുന്ന എന്തോ ഒന്ന് മാവിനും ഉപ്പിനും യീസ്റ്റിനും അപ്പുറം തമീസിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കാനാണ് എനിക്കിഷ്ടം. അത് മനുഷ്യനിൽ സ്വയമറിയാതെ രൂപപ്പെടുന്ന തലക്കനങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കുന്നു. സൗദിയിൽ വസിക്കുന്ന വൈവിധ്യമാർന്ന ജനതക്കിടയിൽ ഒരുമയുടെ ഒരു നേർത്ത നൂലിഴയായി തമീസ് ഇന്നും പ്രയാണം തുടരുകയാണ്.