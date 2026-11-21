കരുതലിന്റെ രണ്ടര പതിറ്റാണ്ടുകൾ; സേവനവഴിയിൽ സൗദി ആലപ്പുഴ വെൽഫെയർ അസോസിയേഷൻtext_fields
ജിദ്ദ: സൗദി അറേബ്യയിലെ ജിദ്ദയിലും സമീപ പ്രദേശങ്ങളിലുമുള്ള ആലപ്പുഴ സ്വദേശികളുടെ പ്രവാസി സൗഹൃദ-സേവന കൂട്ടായ്മയായ സൗദി ആലപ്പുഴ വെൽഫെയർ അസോസിയേഷൻ (സവ) സേവനത്തിന്റെ രണ്ടര പതിറ്റാണ്ടുകൾ പിന്നിടുന്നു. ഇരുപത്തിയാറാം വയസ്സിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന വേളയിൽ, സിൽവർ ജൂബിലി ആഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി വിപുലമായ സാമൂഹ്യ സേവന പദ്ധതികളാണ് സംഘടന വിഭാവനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി നിർദ്ധന യുവതിക്കുള്ള വിവാഹ ധനസഹായം, അർഹരായവർക്ക് ജീവനോപാധിയായ ഓട്ടോറിക്ഷ, മറ്റ് തൊഴിലുപകരണങ്ങൾ എന്നിവ നവംബർ 30-ന് ആലപ്പുഴയിൽ നടക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ പ്രമുഖ സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകനും പണ്ഡിതനുമായ അൻസാരി സുഹ്രി വിതരണം ചെയ്യും.
പ്രവാസികളുടെ ക്ഷേമത്തിനായി ആവിഷ്കരിച്ച നോർക്ക കെയറിന്റെ വർദ്ധിപ്പിച്ച ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയം പിൻവലിക്കണമെന്നും, അറുപത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ പ്രവാസികളിൽ ഏതാനും മാസം മാത്രം കുടിശ്ശികയുള്ളവർക്ക് അത് അടച്ചുതീർക്കാൻ അവസരം നൽകണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ട് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് നിവേദനം നൽകാൻ സംഘടന തീരുമാനിച്ചു. കൂടാതെ, സവയുടെ പുതിയ മെമ്പർഷിപ്പ് വിതരണത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം ഡോ. ഇർഫാൻ നിവാസ് നിർവഹിച്ചു.
പ്രവാസി ക്ഷേമം, സാമൂഹിക സുരക്ഷ, നാടിന്റെ വികസനം എന്നിവ ലക്ഷ്യമാക്കി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സവ, കഴിഞ്ഞ 25 വർഷമായി ചികിത്സാ-ദുരിതാശ്വാസ സഹായങ്ങൾ, ഭവന നിർമ്മാണ-വിവാഹ സഹായങ്ങൾ, വിധവാ പെൻഷൻ, ആംബുലൻസ് സേവനം, സ്വയംതൊഴിൽ ഉപകരണങ്ങളുടെ വിതരണം തുടങ്ങിയ നിരവധി ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിവരുന്നു. തൊഴിൽ-നിയമ പ്രതിസന്ധികളിൽ അകപ്പെടുന്ന പ്രവാസികൾക്ക് സഹായം നൽകുക, നോർക്ക, പ്രവാസി ക്ഷേമനിധി എന്നിവയെക്കുറിച്ച് ബോധവൽക്കരണം നടത്തുക, ഹജ്ജ് തീർത്ഥാടകർക്ക് സേവനങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുക, പ്രവാസി വിദ്യാർഥികൾക്കുള്ള അവാർഡുകളും കരിയർ ഗൈഡൻസ് ക്ലാസുകളും സംഘടിപ്പിക്കുക, സാംസ്കാരിക-കുടുംബ സംഗമങ്ങൾ നടത്തുക എന്നിവയും സംഘടനയുടെ പ്രധാന പ്രവർത്തനങ്ങളാണ്. വർഷാവസാനത്തോടെ വാർഷിക പൊതുയോഗവും ആരോഗ്യ ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസുകളും സംഘടിപ്പിക്കാനും സവ ലക്ഷ്യമിടുന്നു.
ജിദ്ദയിലെയും സമീപ പ്രദേശങ്ങളിലെയും ആലപ്പുഴ സ്വദേശികളായ പ്രവാസികളെ സംഘടനയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നതായി ഭാരവാഹികൾ അറിയിച്ചു. പത്രസമ്മേളനത്തിൽ സവ പ്രസിഡന്റ് മുസ്തഫ അബ്ദുൽ സലാം, മുഖ്യ രക്ഷാധികാരി നസീർ വാവാക്കുഞ്ഞ്, ജനറൽ സെക്രട്ടറി നൗഷാദ് പാനൂർ, ട്രഷറർ സിദ്ധീഖ് മണ്ണഞ്ചേരി, സെക്രട്ടറി ഇർഷാദ് ആറാട്ടുപുഴ, എക്സിക്യൂട്ടീവ് അംഗങ്ങളായ ഷുഹൈബ് സലാം, സൽമാൻ അഷ്റഫ് എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു.