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ഗ്രാൻഡ് ഹൈപ്പർ ജിദ്ദ ഫുഡ് കാർണിവലിൽ സാലഡ് മേക്കിംഗ് മത്സരംtext_fields
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News Summary - Salad Making Competition at Grand Hyper Jeddah Food Carnival
ജിദ്ദ: ഗ്രാൻഡ് ഹൈപ്പർ ജിദ്ദയിൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഫുഡ് കാർണിവലിന്റെ ഭാഗമായി മലബാർ അടുക്കളയും വിജയ് മസാലയും സംയുക്തമായി സാലഡ് മേക്കിംഗ് മത്സരം സംഘടിപ്പിക്കുന്നു.
നവംബർ 19 വ്യാഴാഴ്ച ജൂനിയർ (14 - 17) വിഭാഗത്തിലും നവംബർ 20 വെള്ളിയാഴ്ച സീനിയർ വിഭാഗത്തിലുമാണ് മത്സരം നടക്കുക. പാചകത്തിലും ഭക്ഷണ അലങ്കാരത്തിലും താൽപര്യമുള്ള കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും തങ്ങളുടെ കഴിവുകൾ പ്രകടിപ്പിക്കാനുള്ള അവസരമാണ് മത്സരം ഒരുക്കുന്നത്.
വിജയ് മസാലയും മലബാർ അടുക്കളയും സംയുക്തമായി നടത്തുന്ന മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ താൽപര്യമുള്ളവർക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കും രജിസ്ട്രേഷനും 0502161994 എന്ന നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടണമെന്ന് സംഘാടകർ അറിയിച്ചു.
ഗ്രാൻഡ് ഹൈപ്പർ ജിദ്ദയിൽ നടക്കുന്ന ഫുഡ് കാർണിവലിന്റെ ഭാഗമായി വിവിധ ആകർഷകമായ പരിപാടികളും ഓഫറുകളും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്.
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