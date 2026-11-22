ഗ്രാൻഡ് ഹൈപ്പർ ജിദ്ദയിൽ സംഘടിപ്പിച്ച സാലഡ് മേക്കിങ് മത്സരം സമാപിച്ചുtext_fields
ജിദ്ദ: ഗ്രാൻഡ് ഹൈപ്പർ ജിദ്ദയുടെ ഷക്കായിൽ ഫുഡ് കാർണിവലിനോടനുബന്ധിച്ച് ഗ്രാൻഡ് ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റും മലബാർ അടുക്കളയും സംയുക്തമായി സംഘടിപ്പിച്ച മൂന്ന് ദിവസം നീണ്ടുനിന്ന സാലഡ് മേക്കിങ് മത്സരം സമാപിച്ചു. വിജയ് മസാല മുഖ്യ പ്രായോജകരായിരുന്ന പരിപാടിയിൽ ജൂനിയർ, സീനിയർ വിഭാഗങ്ങളിലായി നിരവധി മത്സരാർത്ഥികൾ പങ്കെടുത്തു. സീനിയർ വിഭാഗത്തിൽ സഫീദ ഒന്നാം സ്ഥാനം കരസ്ഥമാക്കിയപ്പോൾ ജൂനിയർ വിഭാഗത്തിൽ ഷിസ ഒന്നാം സ്ഥാനം നേടി.
സമാപന ചടങ്ങിൽ ഗ്രാൻഡ് ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റ് സൗദി ബിസിനസ് ഡെവലപ്മെന്റ് മാനേജർ തസ്ലീം ഷംസുദ്ദീൻ മത്സരാർത്ഥികളെ അഭിനന്ദിച്ചു. തുടർന്ന് വിജയ് മസാല സെയിൽസ് മാനേജർ സജി, സൂപ്പർവൈസർ അനിൽ, ഗ്രാൻഡ് സ്റ്റോർ മാനേജർ ഷിഹാബുദ്ദീൻ, അസിസ്റ്റന്റ് മാനേജർ അൻസബ്, മാർക്കറ്റിംഗ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് റാഷിദ് എന്നിവർ വിജയികൾക്ക് സമ്മാനങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്തു.
പരിപാടിയുടെ വിജയത്തിന് സഹകരിച്ച എല്ലാവർക്കും മലബാർ അടുക്കള എക്സിക്യൂട്ടീവ് അംഗം ഷംസീറ നന്ദി അറിയിച്ചു. ഫുഡ് കാർണിവലിന്റെ ഭാഗമായി സംഘടിപ്പിച്ച സാലഡ് മേക്കിംഗ് മത്സരം കുട്ടികളിലും മുതിർന്നവരിലും പാചകത്തോടുള്ള താൽപര്യവും സർഗാത്മകതയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന മനോഹരമായ വേദിയായി മാറി.