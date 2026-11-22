സാജിദ് ആറാട്ടുപുഴയുടെ പുസ്തകം ‘മുറിവര’ പ്രകാശനം ചെയ്തുtext_fields
ദമ്മാം / ഷാർജ: മാധ്യമപ്രവർത്തകനും എഴുത്തുകാരനുമായ സാജിദ് ആറാട്ടുപുഴയുടെ ഏഴാമത്തെ പുസ്തകം ‘മുറിവര’ ഷാർജ അന്താരാഷ്ട്ര പുസ്തകമേളയിൽ പ്രകാശനം ചെയ്തു. റൈറ്റേഴ്സ് ഫോറം ഹാളിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ പ്രമുഖ സാഹിത്യകാരൻ ടി.ഡി. രാമകൃഷ്ണൻ യുവ എഴുത്തുകാരൻ നിസാർ ഇൽത്തുമിഷിന് പുസ്തകം നൽകിയാണ് പ്രകാശനം നിർവഹിച്ചത്.
മാധ്യമപ്രവർത്തനത്തിന്റെ വരേണ്യ ഭാവങ്ങൾ വെടിഞ്ഞ് എഴുതുന്ന വാർത്തകൾക്ക് പിന്നിലെ മനുഷ്യനെ തേടി സഞ്ചരിക്കുന്നു എന്നതാണ് സാജിദ് ആറാട്ടുപുഴയുടെ പ്രത്യേകതയെന്ന് ടി.ഡി. രാമകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു. ഇനിയും പറഞ്ഞു തീരാത്ത ആഴക്കടലാണ് പ്രവാസ അനുഭവങ്ങളെന്നും, അതീവ ഹൃദ്യമായ ഭാഷയിൽ അത് പകർത്താൻ കഴിയുന്നതിനാൽ ഈ എഴുത്തുകാരനിൽ നിന്ന് ഇനിയും മികച്ച പുസ്തകങ്ങൾ പിറക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
കഥ പറയുന്നതുപോലെ മനസ്സിൽ തൊടുന്ന ഭാഷയിലാണ് ‘മുറിവര’യുടെ രചനാശൈലിയെന്നും അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ഉള്ളുനീറിയല്ലാതെ ഇതിലെ അധ്യായങ്ങൾ വായിച്ചവസാനിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് പുസ്തകം ഏറ്റുവാങ്ങിയ നിസാർ ഇൽത്തുമിഷ് പറഞ്ഞു.
കവിയും എഴുത്തുകാരനുമായ പി. ശിവപ്രസാദ് പുസ്തകത്തെ പരിചയപ്പെടുത്തി. ഹരിതം ബുക്സ് ഡയറക്ടർ പ്രതാപൻ തായാട്ട് ആമുഖ പ്രഭാഷണം നടത്തി. എഴുത്തുകാരായ ഗീതാ മോഹനൻ, അബ്ദിയ ഷഫീന, സെറീന ഉമ്മുസമാൻ, ബഷീർ തിക്കോടി, മാപ്പിളപ്പാട്ട് ഗവേഷകൻ ഫൈസൽ എളേറ്റിൽ, കലാകാരൻ നിസാർ ഇബ്രാഹിം, ഷാർജ ഇന്ത്യൻ അസോസിയേഷൻ സെക്രട്ടറി വൈ.എ. റഹീം, മനോജ് ഉമേശൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. ഗായകനും എഴുത്തുകാരനുമായ ഷിഹാബ് കൊയിലാണ്ടി അവതാരകനായി. എഴുത്തുകാരനും മാധ്യമപ്രവർത്തകനുമായ നവാസ് പൂനൂർ, ബഷീർ ഞാറക്കാട്ടിൽ, എഴുത്തുകാരി പ്രമദ എന്നിവർ ചടങ്ങിൽ സന്നിഹിതരായിരുന്നു.