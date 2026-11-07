റിയാദ് ഒ.ഐ.സി.സി ചാരിറ്റി ആന്റ് വെൽഫെയർ വിങ് രൂപവത്കരിച്ചുtext_fields
റിയാദ്: പ്രവാസികൾ അകപ്പെടുന്ന വിവിധ പ്രതിസന്ധികൾക്ക് ആശ്വാസവും ആവശ്യമായ സഹായവും ഉറപ്പാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ഒ.ഐ.സി.സി റിയാദ് സെൻട്രൽ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ചാരിറ്റി ആന്റ് വെൽഫെയർ വിങ് രൂപവത്കരിച്ചു. മലാസിലെ അൽമാസ് ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ ചേർന്ന യോഗത്തിൽ പ്രസിഡന്റ് സലീം കളക്കര അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഷംനാദ് കരുനാഗപ്പള്ളി സ്വാഗതവും സൈഫ് കായംകുളം നന്ദിയും പറഞ്ഞു.
പ്രവാസികൾക്കിടയിൽ വർധിച്ചുവരുന്ന ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ, തൊഴിൽപ്രതിസന്ധികൾ, സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ, അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയിൽ ആവശ്യമായ സഹായം ലഭ്യമാക്കുന്നതിനായി സംഘടിതമായ ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിക്കുകയാണ് പുതിയ വിങ്ങിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യമെന്ന് സംഘാടകർ പറഞ്ഞു. വിവിധ സ്ഥാപനങ്ങൾ, സാമൂഹിക പ്രവർത്തകർ, സന്നദ്ധ സംഘടനകൾ, പ്രവാസി കൂട്ടായ്മകൾ എന്നിവരുമായി സഹകരിച്ച് കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമായ രീതിയിൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മുന്നോട്ടു കൊണ്ടുപോകുമെന്നും യോഗത്തിൽ ഭാരവാഹികൾ പറഞ്ഞു. സഹായം തേടുന്നവരുടെ അന്തസ്സും സ്വകാര്യതയും സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങളിൽ ആത്മാർഥമായി ഇടപെടുക എന്നതാണ് വിങ്ങിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാന സമീപനമെന്നും ബന്ധപ്പെട്ടവർ വ്യക്തമാക്കി.
ചാരിറ്റി ആന്റ് വെൽഫെയർ വിങ്ങിന്റെ ഭാരവാഹികൾ: ഷിഹാബ് കൊട്ടുകാട് (ചെയ.), മുഹ്യിദ്ധീൻ ഹാജി മാള (വൈസ് ചെയ.), സൈഫ് കായംകുളം (ജനറൽ കൺ.), സുരേഷ് ശങ്കർ (ട്രഷ.), ഷംനാദ് കരുനാഗപ്പള്ളി (ചീഫ് കോർഡിനേറ്റർ), അബ്ദുൽ ഖാദർ മോച്ചേരി, അൻസാർ നെയ്തല്ലൂർ (ജോയിന്റ് കൺവീനർമാർ). ജോസഫ് പുത്തൻതറ, മൃദുല വിനീഷ് (ഹോസ്പിറ്റൽ എമർജൻസി കോർഡിനേറ്റർമാർ), അഖിനാസ് കരുനാഗപ്പള്ളി (ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ കോർഡിനേറ്റർ), ഷിബു ഉസ്മാൻ (മീഡിയ കോർഡിനേറ്റർ). ജിബിൻ സമദ് കൊച്ചി, സൈനുദ്ദീൻ പാലക്കാട്, നിഷാദ് കാലിക്കറ്റ്, ഷാജഹാൻ പാണ്ട, നേവൽ ഗുരുവായൂർ (സബ് കമ്മിറ്റി കൺവീനർമാർ).