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    റി​യാ​ദ് ഒ.​ഐ.​സി.​സി ചാ​രി​റ്റി ആ​ന്റ് വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ വി​ങ് രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ചു

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    ഷി​ഹാ​ബ് കൊ​ട്ടു​കാ​ട് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ, സൈ​ഫ് കാ​യം​കു​ളം ജ​ന​റ​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​ർ
    റി​യാ​ദ് ഒ.​ഐ.​സി.​സി ചാ​രി​റ്റി ആ​ന്റ് വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ വി​ങ് രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ചു
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    റി​യാ​ദ് ഒ.​ഐ.​സി.​സി രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ച ചാ​രി​റ്റി ആ​ന്റ് വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ വി​ങ് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളും ക​മ്മി​റ്റി​യം​ഗ​ങ്ങ​ളും

    റി​യാ​ദ്: പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ അ​ക​പ്പെ​ടു​ന്ന വി​വി​ധ പ്ര​തി​സ​ന്ധി​ക​ൾ​ക്ക് ആ​ശ്വാ​സ​വും ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ സ​ഹാ​യ​വും ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ക എ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തോ​ടെ ഒ.​ഐ.​സി.​സി റി​യാ​ദ് സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ചാ​രി​റ്റി ആ​ന്റ് വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ വി​ങ് രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ചു. മ​ലാ​സി​ലെ അ​ൽ​മാ​സ് ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ ചേ​ർ​ന്ന യോ​ഗ​ത്തി​ൽ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സ​ലീം ക​ള​ക്ക​ര അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഷം​നാ​ദ് ക​രു​നാ​ഗ​പ്പ​ള്ളി സ്വാ​ഗ​ത​വും സൈ​ഫ് കാ​യം​കു​ളം ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ വ​ർ​ധി​ച്ചു​വ​രു​ന്ന ആ​രോ​ഗ്യ​പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ, തൊ​ഴി​ൽ​പ്ര​തി​സ​ന്ധി​ക​ൾ, സാ​മ്പ​ത്തി​ക ബു​ദ്ധി​മു​ട്ടു​ക​ൾ, അ​ടി​യ​ന്ത​ര സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​യി​ൽ ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ സ​ഹാ​യം ല​ഭ്യ​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി സം​ഘ​ടി​ത​മാ​യ ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ഏ​കോ​പി​പ്പി​ക്കു​ക​യാ​ണ് പു​തി​യ വി​ങ്ങി​ന്റെ പ്ര​ധാ​ന ല​ക്ഷ്യ​മെ​ന്ന് സം​ഘാ​ട​ക​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. വി​വി​ധ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ, സാ​മൂ​ഹി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ, സ​ന്ന​ദ്ധ സം​ഘ​ട​ന​ക​ൾ, പ്ര​വാ​സി കൂ​ട്ടാ​യ്മ​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​രു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് കൂ​ടു​ത​ൽ കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​മാ​യ രീ​തി​യി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ മു​ന്നോ​ട്ടു കൊ​ണ്ടു​പോ​കു​മെ​ന്നും യോ​ഗ​ത്തി​ൽ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ പ​റ​ഞ്ഞു. സ​ഹാ​യം തേ​ടു​ന്ന​വ​രു​ടെ അ​ന്ത​സ്സും സ്വ​കാ​ര്യ​ത​യും സം​ര​ക്ഷി​ച്ചു​കൊ​ണ്ട് അ​വ​രു​ടെ പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ആ​ത്മാ​ർ​ഥ​മാ​യി ഇ​ട​പെ​ടു​ക എ​ന്ന​താ​ണ് വി​ങ്ങി​ന്റെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന സ​മീ​പ​ന​മെ​ന്നും ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട​വ​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    ചാ​രി​റ്റി ആ​ന്റ് വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ വി​ങ്ങി​ന്റെ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ: ഷി​ഹാ​ബ് കൊ​ട്ടു​കാ​ട് (ചെ​യ.), മു​ഹ്‌​യി​ദ്ധീ​ൻ ഹാ​ജി മാ​ള (വൈ​സ് ചെ​യ.), സൈ​ഫ് കാ​യം​കു​ളം (ജ​ന​റ​ൽ ക​ൺ.), സു​രേ​ഷ് ശ​ങ്ക​ർ (ട്ര​ഷ.), ഷം​നാ​ദ് ക​രു​നാ​ഗ​പ്പ​ള്ളി (ചീ​ഫ് കോ​ർ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ), അ​ബ്ദു​ൽ ഖാ​ദ​ർ മോ​ച്ചേ​രി, അ​ൻ​സാ​ർ നെ​യ്ത​ല്ലൂ​ർ (ജോ​യി​ന്റ് ക​ൺ​വീ​ന​ർ​മാ​ർ). ജോ​സ​ഫ് പു​ത്ത​ൻ​ത​റ, മൃ​ദു​ല വി​നീ​ഷ് (ഹോ​സ്പി​റ്റ​ൽ എ​മ​ർ​ജ​ൻ​സി കോ​ർ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ​മാ​ർ), അ​ഖി​നാ​സ് ക​രു​നാ​ഗ​പ്പ​ള്ളി (ട്രാ​ൻ​സ്പോ​ർ​ട്ടേ​ഷ​ൻ കോ​ർ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ), ഷി​ബു ഉ​സ്മാ​ൻ (മീ​ഡി​യ കോ​ർ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ). ജി​ബി​ൻ സ​മ​ദ് കൊ​ച്ചി, സൈ​നു​ദ്ദീ​ൻ പാ​ല​ക്കാ​ട്, നി​ഷാ​ദ് കാ​ലി​ക്ക​റ്റ്, ഷാ​ജ​ഹാ​ൻ പാ​ണ്ട, നേ​വ​ൽ ഗു​രു​വാ​യൂ​ർ (സ​ബ് ക​മ്മി​റ്റി ക​ൺ​വീ​ന​ർ​മാ​ർ).

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    News Summary - Riyadh OICC forms Charity and Welfare Wing
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