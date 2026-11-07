പ്രവാസം മതിയാക്കി മടങ്ങുന്ന സന്തോഷ് കുമാറിന് റിയാദ് കേളി യാത്രയയപ്പ് നൽകി

പ്രവാസം മതിയാക്കി മടങ്ങുന്ന സന്തോഷ് കുമാറിന് റിയാദ് കേളി യാത്രയയപ്പ് നൽകിtext_fields
റിയാദ്: പ്രവാസം മതിയാക്കി നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുന്ന കൊല്ലം കൊട്ടാരക്കര സ്വദേശി സന്തോഷ് കുമാറിന് റിയാദ് കേളി കലാ സാംസ്കാരിക വേദി ന്യൂ സനയ്യ ഏരിയ ലാസുർദ്ദി യൂനിറ്റ് യാത്രയയപ്പ് നൽകി. കേളി എക്സിക്യൂട്ടീവ് അംഗം കൂടിയായ സന്തോഷ് ഒന്നര പതിറ്റാണ്ട് കാലമായി സൗദി സെറാമിക് കമ്പനിയിൽ ജോലി ചെയ്തുവരികയായിരുന്നു. യാത്രയയപ്പ് യോഗത്തിൽ യൂനിറ്റ് പ്രസിഡന്റ് ഷൈജു ചാലോട് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. സന്തോഷ് കുമാറിനുള്ള കേളിയുടെ ഉപഹാരം യൂനിറ്റ് സെക്രട്ടറി രാജേഷ് ഓണാകുന്ന് കൈമാറി.
കേളി മുഖ്യ രക്ഷാധികാരി കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളായ സുരേഷ് കണ്ണപുരം, സെബിൻ ഇക്ബാൽ, ന്യൂ സനയ്യ ഏരിയ സെക്രട്ടറി തോമസ് ജോയ്, പ്രസിഡന്റ് നിസ്സാർ മണ്ണഞ്ചേരി, ട്രഷറർ താജുദ്ദീൻ, വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കരുണാകരൻ മണ്ണടി, ജോയിന്റ് ട്രഷർ സജീഷ്, ഏരിയ കമ്മിറ്റിയാംഗങ്ങളായ ബേബി ചന്ദ്രകുമാർ, സതീഷ് കുമാർ, കിംഗ്സ്റ്റൺ, യൂനിറ്റ് ട്രഷർ അരുൺ, പ്രവീൺ, രാജൻ, സുജിത്ത് എന്നിവർ ആശംസകൾ നേർന്ന് സംസാരിച്ചു. രാജേഷ് ഓണാകുന്ന് സ്വാഗതവും സന്തോഷ് കുമാർ നന്ദിയും പറഞ്ഞു.