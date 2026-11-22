റിയാദ് കായംകുളം പ്രവാസി അസോസിയേഷൻ ആരോഗ്യ സെമിനാർtext_fields
റിയാദ്: കായംകുളം റിയാദ് പ്രവാസി അസോസിയേഷൻ (കൃപ) മുൻ ചെയർമാൻ സത്താർ കായംകുളത്തിന്റെ മൂന്നാം ചരമവാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ച് കൃപ കൂട്ടായ്മ ആരോഗ്യ സെമിനാറും അനുസ്മരണ സമ്മേളനവും സംഘടിപ്പിച്ചു. കിങ് അബ്ദുൽ അസീസ് മെഡിക്കൽ സിറ്റിയിലെ ഡോ. അബ്ദുൽ അസീസ് നേതൃത്വം നൽകി. പ്രസിഡന്റ് ഇസ്ഹാക്ക് ലവ്ഷോറിന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തകൻ സിദ്ദീഖ് തുവ്വൂർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ഷബീർ വരിക്കപ്പള്ളി, സലിം കളക്കര, സുധീർ കുമ്മിൾ, സെബിൻ ഇഖ്ബാൽ, റഹ്മാൻ മുനമ്പത്ത്, സുരേന്ദ്രൻ കൂട്ടായി, അബ്ദുല്ല വല്ലാഞ്ചിറ, മുജീബ് കായംകുളം, ഗഫൂർ കൊയിലാണ്ടി, ക്ലീറ്റസ്, നവാസ് വല്ലാറ്റിൽ, റാഫി പാങ്ങോട്, ഷാജി മഠത്തിൽ, നിബു വർഗീസ്, നിഹാസ് പാനൂർ, തൊമ്മിക്കുഞ്ഞ്, ഡോ. ജയചന്ദ്രൻ, ബഷീർ കോട്ടയം, സലാം ഇടുക്കി, ബിനോയ് മത്തായി, നാസർ ലെയ്സ്, യാസിർ കൊടുങ്ങല്ലൂർ, അസ്ലം പാലത്ത്, ബിനു കെ. തോമസ്, ഷരീഖ് തൈക്കണ്ടി, രാജീവ് സാഹിബ്, മുഹമ്മദ് ഖാൻ, ജി. വേണുഗോപാൽ, ഫൈസൽ, സിയാദ് വർക്കല എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. കൃപ ചെയർമാൻ ഷൈജു നമ്പലശ്ശേരി, ഉപദേശക സമിതി അംഗം അഷറഫ് കായംകുളം, സമീർ പിച്ചനാട്ട്, നിസാം കായംകുളം, ഷംസ് വടക്കേത്തലക്കൽ, റഷീദ് ചേരാവള്ളി, നവാസ് ഒറകാറശ്ശേരിൽ, സക്കീർ ഓണംപള്ളിൽ, സുജീർ, ഷാജഹാൻ എന്നിവർ പരിപാടികൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകി. ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഷിബു ഉസ്മാൻ സ്വാഗതവും ട്രഷറർ സലിം തുണ്ടത്തിൽ നന്ദിയും പറഞ്ഞു.