റിയാദ് ഐ.ബി ടെക്ക് കപ്പ് ഫുട്ബാൾ ടൂര്ണമെന്റിൽ കുന്ദമംഗലം മണ്ഡലം ജേതാക്കൾtext_fields
റിയാദ്: കെ.എം.സി.സി കോഴിക്കോട് ജില്ല കമ്മിറ്റി സ്പോര്ട്സ് വിങിന്റ ആഭിമുഖ്യത്തില് സംഘടിപ്പിച്ച ഐ.ബി ടെക്ക് കപ്പിന് വേണ്ടിയുള്ള സെവന്സ് ഫുട്ബാൾ ടൂര്ണമെന്റില് കുന്ദമംഗലം മണ്ഡലം ജേതാക്കളായി. കൊടുവള്ളി മണ്ഡലത്തെ പെനാല്റ്റി ഷൂട്ടൗട്ടിലൂടെയാണ് കുന്ദമംഗലം മണ്ഡലം പരാജയപ്പെടുത്തിയത്. റിഫയുടെ പ്രഥമ പ്രസിഡന്റ് ബീരാന് കോഴിക്കോട് കിക്കോഫ് നടത്തി ടൂര്ണമെന്റ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.
ജേതാക്കൾക്കുള്ള ട്രോഫി ഐ.ബി.ടെക്ക് മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടര് ബഷീര് ചാലിക്കര സൗദി നാഷണല് കമ്മിറ്റി വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഉസ്മാനലി പാലത്തിങ്ങലിന്റെ സാന്നിധ്യത്തില് കൈമാറി. റണ്ണേഴ്സ് ആപ്പ് നേടിയ ടീമിനുള്ള ട്രോഫി റിയാദ് കെ.എം.സി.സി സെന്ട്രല് കമ്മിറ്റി ജനറല് സെക്രട്ടറി ഷുഹൈബ് പനങ്ങാങ്ങര നൽകി. അല് വാദി ഗ്രൗണ്ടില് സംഘടിപ്പിച്ച ടൂര്ണമെന്റില് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ എട്ട് മണ്ഡലം കമ്മിറ്റി ടീമുകൾ പങ്കെടുത്തു.
പ്ലെയര് ഓഫ് ദി ടൂര്ണമെന്റായി സുമേഷ്, ടോപ് സ്കോറര് സുഹൈല്, ബെസ്റ്റ് ഗോള്കീപ്പര് കണ്ണന്, ബെസ്റ്റ് ഡിഫന്ഡര് ഷൗലീക്ക്, ഫൈനലിലെ മാന് ഓഫ് ദി മാച്ച് കണ്ണന് എന്നിവരെ തിരഞ്ഞെടുത്തു. അബ്ദുല് അസീസ്, കബീര് വൈലത്തൂര്, ജാഫർ തിരൂർ, നൗഷാദ്, ഷാഫി ഐ.ബി ടെക്ക്, ഹാരിസ്, നൗഫൽ ചാലിക്കര, നൗഷാദ് മെഗാഫോണ്, മുഹമ്മദ് കുറ്റ്യാടി, സിറാജ്, അഷ്റഫ് വെള്ളേപ്പാടം, സത്താര് താമരത്ത്, ശാഫി മാസ്റ്റര് തുവ്വൂര്, ജലീല് തിരൂര്, നാസര് മാങ്കാവ്, ശരീഫ് അരീക്കോട്, സഫീര് മുഹമ്മദ് ശബീര്, അന്ഷദ്, ശാഫി, ബഷീർ ചെലേമ്പ്ര, ഷഫീഖ് പാനൂർ, ഷമീം മുക്കം, റഹ്മത്ത് അഷറഫ്, ജനറല് സെക്രട്ടറി ജസീല മൂസ എന്നിവര് വിവിധ മത്സരങ്ങളിലെ കളിക്കാരെ പരിചയപ്പെട്ടു.
എൻ.കെ മുഹമ്മദ്, ജാഫര് സാദിഖ് പുത്തൂര്മഠം, റാഷിദ് ദയ, കുഞ്ഞോയി കോടമ്പുഴ, ഷബീര് കൂളിമാട്, ശമീര് പാലക്കുറ്റി, ഫൈസല് പായൂര്, ഫൈസല് പൂനൂര്, അബ്ദുല് ഖാദര് കാരന്തൂര്, മുജീബ് മൂത്താട്ട്, ഫൈസല് ബുറൂജ്, സഫറുല്ല കൊയിലാണ്ടി, സൈതു മീഞ്ചന്ത, ഫൈസല് വടകര, അബ്ദുല് ഗഫൂര് എസ്റ്റേറ്റ്മുക്ക്, മനാഫ് മണ്ണൂര്, ശാഫി മടവൂര്, നാസര് കൊടിയത്തൂര്, പ്രമോദ് മലയമ്മ, ലത്തീഫ് കട്ടിപ്പാറ, താജൂദ്ധീന് ചേനോളി, റാഷിദ് കൂരാച്ചുണ്ട്, ഇബ്രാഹീം കായലം, സാദിഖ് പുറക്കാട്ടിരി എന്നിവര് ടൂർണമെന്റിന് നേത്യത്വം നല്കി.