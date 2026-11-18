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റിയാദിൽ ടി.കെ.എം.സി.ഇ സൗദി അലുംനി രക്തദാന ക്യാമ്പ് ഒരുക്കിtext_fields
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News Summary - Riyadh Blood Donation Camp
റിയാദ്: 'രക്തം നൽകൂ, ജീവൻ രക്ഷിക്കൂ' എന്ന സന്ദേശവുമായി തങ്ങൾകുഞ്ഞ് മുസ്ല്യാർ കോളജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് (ടി.കെ.എം.സി.ഇ) സൗദി അലുംനിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ റിയാദ് കിങ് ഫഹദ് മെഡിക്കൽ സിറ്റിയിൽ വെച്ച് രക്തദാന ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചു. വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ നടന്ന ക്യാമ്പിൽ അറുപതോളം പേർ രക്തം ദാനം ചെയ്ത് പങ്കാളികളായി. സാമൂഹിക പ്രതിബദ്ധതയുടെ ഭാഗമായി സംഘടിപ്പിച്ച ജീവകാരുണ്യ സംരംഭത്തിന് പ്രവാസി സമൂഹത്തിൽ നിന്നും മികച്ച പ്രതികരണമാണ് ലഭിച്ചത്. അലുംനി ഭാരവാഹികൾ ക്യാമ്പിന്റെ സുഗമമായ നടത്തിപ്പിന് നേതൃത്വം നൽകി. രക്തദാനം ചെയ്ത എല്ലാവർക്കും സംഘാടകർ നന്ദി അറിയിച്ചു.
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