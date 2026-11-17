റിയാദ് ഇന്റർ ബാഡ്മിന്റൺ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിന് തുടക്കംtext_fields
റിയാദ്: വേൾഡ് മലയാളി ഫെഡറേഷൻ റിയാദ് കൗൺസിലിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഇന്റർ കൗൺസിൽ ബാഡ്മിന്റൺ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിന് തുടക്കം കുറിച്ചു. റിയാദിലെ ഡീഡീസ് ബാഡ്മിന്റൺ കോർട്ടിൽ നടക്കുന്ന ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് റിയാദ് കൗൺസിൽ ട്രഷറർ സാനു മാവേലിക്കര ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ബിൻയാമിൻ ബിൽറു, നൗഷാദ് ആലുവ, കബീർ പട്ടാമ്പി, നിസാർ പള്ളികശ്ശേരി, ഡൊമിനിക് സാവിയോ, ബഷീർ കരോളം അഞ്ജു അനിയൻ, മിനുജ മുഹമ്മദ്, തുടങ്ങിയവർ സന്നിഹിതരായിരുന്നു. ലീഗ് അടിസ്ഥാനത്തിൽ നടക്കുന്ന ചാമ്പ്യൻ ഷിപ്പിൽ ഏഴ് ടീമുകളാണ് മാറ്റുരക്കുന്നത്. റിയാദ് കൗൺസിൽ സ്പോർട്സ് കൺവീനർ സിബിൻ ജോൺ, റിയാസ് വണ്ടൂർ, രാഹുൽ രവീന്ദ്രൻ, അൻസാർ വർക്കല, സനീഷ് നസീർ, ഉമറലി അക്ബർ, ആസിഫ്, സഞ്ജീവ്, അൻസാർ ആലുവ, ടി.പി റിയാസ്, സന്തോഷ്, യാസർ കരുവാരക്കുണ്ട്, ഷൈജൽ, സാജിം തലശ്ശേരി, അഖിൽ തുടങ്ങിയവർ മത്സരത്തിന് നേതൃത്വം നൽകി. രണ്ട് ആഴ്ചകളിൽ നടക്കുന്ന ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിന്റെ ഫൈനൽ മത്സരം ശനിയാഴ്ച നടക്കുമെന്ന് സംഘാടകർ അറിയിച്ചു.