റിയാദ് ഡ്രാഗൺസ് ക്രിക്കറ്റ് ക്ലബ് പത്താം വാർഷികം സമാപിച്ചു

റിയാദ് ഡ്രാഗൺസ് ക്രിക്കറ്റ് ക്ലബ് പത്താം വാർഷികം സമാപിച്ചുtext_fields
റിയാദ്: ഡ്രാഗൺസ് ക്രിക്കറ്റ് ക്ലബിന്റെ പത്താം വാർഷികം വിപുലമായ പരിപാടികളോടെ ആഘോഷിച്ചു. നൂറോളം കളിക്കാരും ക്ലബ്ബ് അംഗങ്ങളും അവരുടെ കുടുംബങ്ങളും പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തു. റിയാദിലെ പ്രമുഖ ക്രിക്കറ്റ് കൂട്ടായ്മകളിലൊന്നായ ഡ്രാഗൺസ് ക്രിക്കറ്റ് ക്ലബ്ബിൽ നിലവിൽ 400-ലധികം അംഗങ്ങളും 150-ൽ പരം സജീവ ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാരും ഉണ്ട്. ദേശം, ഭാഷ, മതം, വംശം തുടങ്ങിയ വ്യത്യാസങ്ങൾക്കപ്പുറം അംഗങ്ങൾ ഒരു കുടുംബമെന്ന പോലെ ഒത്തുചേരുകയും ക്രിക്കറ്റിനോടുള്ള തങ്ങളുടെ അഭിനിവേശം പങ്കുവെക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. മുൻ അംഗങ്ങളും അഭ്യുദയകാംക്ഷികളും ആഘോഷ പരിപാടിയിൽ സജീവമായിരുന്നു. കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കുമായി വിവിധ മത്സരങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കുകയും വിജയികൾക്ക് സമ്മാനങ്ങൾ നൽകുകയും ചെയ്തു.
ആറ് ടീമുകൾ മാറ്റുരച്ച ആവേശകരമായ ക്രിക്കറ്റ് ടൂർണമെന്റും സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നു. മത്സരത്തിൽ ഡ്രാഗൺ റൈഡേഴ്സ് ടീം ജേതാക്കളായി. ഡ്രാഗൺ വാരിയേഴ്സ് ടീം ആണ് റണ്ണേഴ്സ് അപ്പ്. ശൈഖ് വാലി മാൻ ഓഫ് ദി സീരീസ് ആയും അബ്ദുല്ല മാൻ ഓഫ് ദി മാച്ച് ആയും തെരെഞ്ഞെടുത്തു. മികച്ച ബൗളർ ആയി മുഹമ്മദ് അലിയെയും മികച്ച ബാറ്റ്സ്മാൻ ആയി പെരുമാളിനെയും പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഡ്രാഗൺസ് ക്രിക്കറ്റ് ക്ലബ്ബിന്റെ പുതിയ വെബ്സൈറ്റ് മാനേജ്മെന്റ് കമ്മിറ്റി അംഗം കമറുദ്ദീൻ കമാൽ ഔദ്യോഗികമായി ചടങ്ങിൽ പ്രകാശനം ചെയ്തു. വെബ്സൈറ്റിന്റെ സവിശേഷതകളെക്കുറിച്ചും അംഗങ്ങൾക്ക് സൈറ്റ് മുഖേന ലഭിക്കുന്ന വിവിധ നേട്ടങ്ങളെ ക്കുറിച്ചും ഫാറൂഖ് ചടങ്ങിൽ വിശദീകരിച്ചു.