ഇന്ത്യൻ അംബാസഡറുമായി റിയാദിൽ റിഫ ഭാരവാഹികൾ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിtext_fields
റിയാദ്: റിയാദ് ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബാൾ അസോസിയേഷൻ (റിഫ) ഭാരവാഹികൾ ഇന്ത്യൻ അംബാസഡർ വിപുലുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. റിയാദിലെ ഇന്ത്യൻ എംബസിയിൽ നടന്ന കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബാളിന്റെ വളർച്ച, ഭാവി പദ്ധതികൾ, പ്രവാസി സമൂഹത്തിന്റെ പങ്കാളിത്തം എന്നീ വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്തു.
റിഫ മുന്നോട്ടുവെച്ച ആശയങ്ങളും ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബാളിന്റെ വളർച്ച ലക്ഷ്യമാക്കിയുള്ള വിശാലമായ കാഴ്ചപ്പാടുകളും അംബാസഡർ ഏറെ താൽപര്യത്തോടെയാണ് കേട്ടത്. കൂടാതെ, വിവിധ നിർദേശങ്ങളും ആശയങ്ങളും അദ്ദേഹം ഭാരവാഹികളുമായി പങ്കുവെച്ചു.
ഫുട്ബാളിലൂടെ ഇന്ത്യൻ പ്രവാസി സമൂഹത്തെ കൂടുതൽ ഏകോപിപ്പിക്കുന്നതിനും, ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബാളിന്റെ വളർച്ചക്ക് പ്രവാസലോകത്തുനിന്ന് ക്രിയാത്മകമായ സംഭാവനകൾ നൽകുന്നതിനുമുള്ള റിഫയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഈ സന്ദർശനം വലിയ പ്രചോദനമായി. ഭാവിയിൽ കൂടുതൽ അർത്ഥവത്തായ ഇടപെടലുകൾക്കും ക്രിയാത്മകമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും അംബാസഡർ പൂർണ പിന്തുണ വാഗ്ദാനം ചെയ്തു. റിഫ പ്രസിഡന്റ് നബീൽ പാഴൂർ, ജനറൽ സെക്രട്ടറി നസീബ് പുത്തൻപീടിക, ട്രഷറർ മുഹമ്മദ് ഫൈസൽ എന്നിവർക്കൊപ്പം റിയാദിലെ പ്രമുഖ സാമൂഹിക പ്രവർത്തകൻ ശിഹാബ് കൊട്ടുകാടും കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ പങ്കെടുത്തു.