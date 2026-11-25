റിയാദ് കെ. ഇ. എഫ് ഫുട്ബാൾ ടൂർണമെന്റിൽ റൗദ യുനൈറ്റഡ് ടീം ജേതാക്കൾtext_fields
റിയാദ്: കേരള എഞ്ചിനിയേഴ്സ് ഫോറം റിയാദ് ചാപ്റ്ററിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഇലവൻസ് ഫുട്ബാൾ ടൂർണമെന്റിൽ യുനൈറ്റഡ് ടീം ജേതാക്കൾ. റിയാദിലെ ഖാബൂസ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന ടൂർണമെന്റിൽ അൽ നഹ്ദ യുനൈറ്റഡിനെ ഒന്നിനെതിരെ മൂന്ന് ഗോളുകൾക്കാണ് റൗദ പരാജയപ്പെടു ത്തിയത്.
റിയാദിലെ മലയാളി എൻജിനീയർമാരുടെ കൂട്ടായ്മയായ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ഫോറം സംഘടിപ്പിച്ച കെ.എസ്.എൽ സൂപ്പർ ലിഗ നാല് ദിവസങ്ങളി ലായി നടന്ന മൂന്നാം സീസൺ മത്സരങ്ങളിൽ ഫോറം അംഗങ്ങളായ നിരവധി കളിക്കാർ മാറ്റുരച്ചു.
ജേതാക്കൾക്ക് മത്സരത്തിന്റെ മുഖ്യ സ്പോൺസർമാരായ അറ്റൻഷൻ അക്ക്യുറസി, അറ്റോവ് ഗ്ലോബൽ പ്രതിനിധികളായ രാജൻ ഡാനിയൽ, മെൽട്ടൻ സേവിയർ എന്നിവർ ചേർന്ന് ട്രോഫികളും മെഡലുകളും വിതരണം ചെയ്തു.സമാപന ചടങ്ങിൽ റിയാദ് ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബാൾ അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റ് നബീൽ പാഴൂർ, സെക്രട്ടറി നസീബ് പുത്തൻപീടിക എന്നിവർ ആശംസകളർപ്പിച്ച് സംസാരിച്ചു.
ഗോൾഡൻ ബൂട്ട്: തോഹിർ, ഗോൾഡൻ ബോൾ :മുബഷിർ ഇഖ്ബാൽ ,ഗോൾഡൻ ക്ലീറ്റ്: സിദാൻ , ഗോൾഡൻ ഗ്ലവ്: സജീർ, എമർജിങ് പ്ലെയർ: നസീഫ്, മാൻ ഓഫ് ദ ഫൈനൽ: മുബഷിർ ഇഖ്ബാൽ ,ഫെയർ പ്ലേ അവാർഡ് : റിയൽ മലാസ് എഫ്. സി ടീം എന്നിവർ കരസ്ഥമാക്കി. കെ.ഇ.എഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് അംഗങ്ങളായ നവാസ് ഞാറപ്പുലാൻ, അനസ് അബൂബക്കർ, രാഹുൽ രാജ് എന്നിവർ മത്സരത്തിന് നേതൃത്വം നൽകി.