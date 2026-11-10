ഖസീം പ്രവാസി സംഘം സുൽത്താന ഏരിയ സമ്മേളനം സമാപിച്ചു

ഖസീം പ്രവാസി സംഘം സുൽത്താന ഏരിയ സമ്മേളനം സമാപിച്ചുtext_fields
ബുറൈദ: ഒമ്പതാം കേന്ദ്രസമ്മേളനത്തോട് മുന്നോടിയായുള്ള ഖസീം പ്രവാസി സംഘം സുൽത്താന ഏരിയ സമ്മേളനം ബുറൈദയിൽ സമാപിച്ചു. സീതാറാം യച്ചൂരി നഗറിൽ നടന്ന സമ്മേളനം റിയാദ് കേളി കേന്ദ്ര രക്ഷാധികാരി സമിതി അംഗം ഷമീർ കുന്നുമ്മൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.
മുസ്തഫ തേലക്കാട് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ഏരിയ സെക്രട്ടറി ഹേമന്ത് ഇരിങ്ങാലക്കുട പ്രവർത്തന റിപ്പോർട്ടും കേന്ദ്ര കമ്മറ്റി പ്രസിഡന്റ് നിഷാദ് പാലക്കാട് സംഘടനാ റിപ്പോർട്ടും അവതരിപ്പിച്ചു. സജേഷ് പാച്ചേരി മഠത്തിൽ, സുനീഷ് തിരുവല്ല എന്നിവർ വിവിധ വിഷയങ്ങളിൽ പ്രമേയാവതരണം നടത്തി.
ഖസീം പ്രവാസി സംഘം കേന്ദ്ര ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഉണ്ണി കണിയാപുരം, മുത്തു കോഴിക്കോട്, ദിനേശ് മണ്ണാർക്കാട് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. ഭാരവാഹികളായി ഹേമന്ത് ഇരിങ്ങാലക്കുട (സെക്രട്ടറി), പ്രജീഷ് ആറളം (ജോ. സെക്രട്ടറി), സുൽഫിക്കർ അലി (പ്രസിഡന്റ്), ഷഹനാസ് കരൂർ (വൈ. പ്രസിഡന്റ്), കുര്യൻ കൊടുമണ്ണേത്ത് (ട്രഷറർ) എന്നിവരെ തിരഞ്ഞെടുത്തു. സുൽഫിക്കർ അലി സ്വാഗതവും ഹേമന്ത് ഇരിങ്ങാലക്കുട നന്ദിയും പറഞ്ഞു.