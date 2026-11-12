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    ഖസീം പ്രവാസി സംഘം ഉനൈസ ഏരിയ സമ്മേളനം സമാപിച്ചു

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    ഖസീം പ്രവാസി സംഘം ഉനൈസ ഏരിയ സമ്മേളനം സമാപിച്ചു
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    ഖ​സീം പ്ര​വാ​സി സം​ഘം ഉ​നൈ​സ ഏ​രി​യ സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ നി​ന്ന്

    ബു​റൈ​ദ: ഒ​മ്പ​താം കേ​ന്ദ്ര​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ചു​ള്ള ഖ​സീം പ്ര​വാ​സി സം​ഘം ഉ​നൈ​സ ഏ​രി​യ സ​മ്മേ​ള​നം ഉ​നൈ​സ​യി​ൽ സ​മാ​പി​ച്ചു. വി.​എ​സ് ന​ഗ​റി​ൽ ന​ട​ന്ന സ​മ്മേ​ള​നം റി​യാ​ദ് കേ​ളി കേ​ന്ദ്ര ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി സ​മി​തി അം​ഗം സെ​ബി​ൻ ഇ​ക്ബാ​ൽ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ഏ​രി​യ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ബാ​ബു കി​ളി​മാ​നൂ​ർ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​റി​പ്പോ​ർ​ട്ടും കേ​ന്ദ്ര​ക​മ്മ​റ്റി അം​ഗം ദി​നേ​ശ് മ​ണ്ണാ​ർ​ക്കാ​ട് സം​ഘ​ട​നാ റി​പ്പോ​ർ​ട്ടും അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു.

    ജോ​മി ഫി​ലി​പ്പ്, ലോ​റ​ൻ​സ് ഗു​രു​വാ​യൂ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ വി​വി​ധ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ്ര​മേ​യാ​വ​ത​ര​ണം ന​ട​ത്തി. മു​ഖ്യ ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി ഷാ​ജി വ​യ​നാ​ട്, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഉ​ണ്ണി ക​ണി​യാ​പു​രം, പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് നി​ഷാ​ദ് പാ​ല​ക്കാ​ട്, ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി സ​മി​തി അം​ഗം മ​നാ​ഫ് ചെ​റു​വ​ട്ടൂ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

    ശ​രീ​ഫ് ഒ​റ്റ​പ്പാ​ലം, ജോ​മി ഫി​ലി​പ്പ് (സ്റ്റി​യ​റി​ങ് ക​മ്മ​റ്റി), ശി​വ​കു​മാ​ർ (മി​നി​ട്സ് ക​മ്മ​റ്റി), മ​നാ​ഫ് വാ​ടാ​ന​പ്പ​ള്ളി (ക്ര​ഡ​ൻ​ഷ്യ​ൽ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്) എ​ന്നി​വ​ർ വി​വി​ധ സ​ബ്‌​ക​മ്മി​റ്റി ചു​മ​ത​ല​ക​ൾ നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. പു​തി​യ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യി ദീ​പു തോ​ട്ട​ത്തി​ൽ (സെ​ക്ര​ട്ട​റി), ഇ​സ്മാ​യി​ൽ (ജോ. ​സെ​ക്ര​ട്ട​റി), അ​നി​ൽ (പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്), ജോ​മി ഫി​ലി​പ്പ് (വൈ. ​പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്), മ​നാ​ഫ് വാ​ടാ​ന​പ്പ​ള്ളി (ട്ര​ഷ​റ​ർ) എ​ന്നി​വ​രെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു. ഷാ​ന​വാ​സ് സ്വാ​ഗ​ത​വും ദീ​പു തോ​ട്ട​ത്തി​ൽ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

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    News Summary - Qasim Pravasi Sangham Unaisa Area Conference concludes
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