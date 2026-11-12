ഖസീം പ്രവാസി സംഘം ഉനൈസ ഏരിയ സമ്മേളനം സമാപിച്ചു

ഖസീം പ്രവാസി സംഘം ഉനൈസ ഏരിയ സമ്മേളനം സമാപിച്ചുtext_fields
ബുറൈദ: ഒമ്പതാം കേന്ദ്രസമ്മേളനത്തോടനുബന്ധിച്ചുള്ള ഖസീം പ്രവാസി സംഘം ഉനൈസ ഏരിയ സമ്മേളനം ഉനൈസയിൽ സമാപിച്ചു. വി.എസ് നഗറിൽ നടന്ന സമ്മേളനം റിയാദ് കേളി കേന്ദ്ര രക്ഷാധികാരി സമിതി അംഗം സെബിൻ ഇക്ബാൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ഏരിയ സെക്രട്ടറി ബാബു കിളിമാനൂർ പ്രവർത്തനറിപ്പോർട്ടും കേന്ദ്രകമ്മറ്റി അംഗം ദിനേശ് മണ്ണാർക്കാട് സംഘടനാ റിപ്പോർട്ടും അവതരിപ്പിച്ചു.
ജോമി ഫിലിപ്പ്, ലോറൻസ് ഗുരുവായൂർ എന്നിവർ വിവിധ വിഷയങ്ങളിൽ പ്രമേയാവതരണം നടത്തി. മുഖ്യ രക്ഷാധികാരി ഷാജി വയനാട്, ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഉണ്ണി കണിയാപുരം, പ്രസിഡന്റ് നിഷാദ് പാലക്കാട്, രക്ഷാധികാരി സമിതി അംഗം മനാഫ് ചെറുവട്ടൂർ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു.
ശരീഫ് ഒറ്റപ്പാലം, ജോമി ഫിലിപ്പ് (സ്റ്റിയറിങ് കമ്മറ്റി), ശിവകുമാർ (മിനിട്സ് കമ്മറ്റി), മനാഫ് വാടാനപ്പള്ളി (ക്രഡൻഷ്യൽ റിപ്പോർട്ട്) എന്നിവർ വിവിധ സബ്കമ്മിറ്റി ചുമതലകൾ നിർവഹിച്ചു. പുതിയ ഭാരവാഹികളായി ദീപു തോട്ടത്തിൽ (സെക്രട്ടറി), ഇസ്മായിൽ (ജോ. സെക്രട്ടറി), അനിൽ (പ്രസിഡന്റ്), ജോമി ഫിലിപ്പ് (വൈ. പ്രസിഡന്റ്), മനാഫ് വാടാനപ്പള്ളി (ട്രഷറർ) എന്നിവരെ തെരഞ്ഞെടുത്തു. ഷാനവാസ് സ്വാഗതവും ദീപു തോട്ടത്തിൽ നന്ദിയും പറഞ്ഞു.