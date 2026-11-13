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    ഖസീം പ്രവാസി സംഘം ഉനൈസ ഏരിയക്ക് പുതിയ നേതൃത്വം

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    ഖസീം പ്രവാസി സംഘം ഉനൈസ ഏരിയക്ക് പുതിയ നേതൃത്വം
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    ഖ​സീം പ്ര​വാ​സി സം​ഘം ഉ​നൈ​സ ഏ​രി​യ​യു​ടെ പു​തി​യ നേ​താ​ക്ക​ൾ

    ബുറൈദ: ഖസീം പ്രവാസി സംഘം ഉനൈസ ഏരിയക്ക് പുതിയ നേതൃത്വത്തെ തിരഞ്ഞെടുത്തു ഏരിയ സമ്മേളനം സെബിൻ ഇക്ബാൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ഏരിയ സെക്രട്ടറി ബാബു കിളിമാനൂർ, ദിനേശ് മണ്ണാർക്കാട്, ജോമി ഫിലിപ്പ്, ലോറൻസ് ഗുരുവായൂർ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു.

    ഷാനവാസ് സ്വാഗതവും ദീപു തോട്ടത്തിൽ നന്ദിയും പറഞ്ഞു. ഭാരവാഹികൾ: ദീപു തോട്ടത്തിൽ (സെക്ര.), ഇസ്മായിൽ (ജോ.സെക്ര.), അനിൽ (പ്രസി.), ജോമി ഫിലിപ്പ് (വൈ.പ്രസി.), മനാഫ് വാടാനപ്പള്ളി (ട്രഷ.).

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