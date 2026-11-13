ഖസീം പ്രവാസി സംഘം സുൽത്താന ഏരിയക്ക് പുതിയ നേതൃത്വം

Begin typing your search above and press return to search.
exit_to_app
exit_to_app
Posted Ondate_range
Updated Ondate_range
ഖസീം പ്രവാസി സംഘം സുൽത്താന ഏരിയക്ക് പുതിയ നേതൃത്വംtext_fields
bookmark_border
ബുറൈദ : ഖസീം പ്രവാസി സംഘം സുൽത്താന ഏരിയക്ക് പുതിയ നേതൃത്വത്തെ തിരഞ്ഞെടുത്തു ഏരിയ സമ്മേളനം ഷമീർ കുന്നുമ്മൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. മുസ്തഫ തേലക്കാട് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ഏരിയ സെക്രട്ടറി ഹേമന്ത് ഇരിങ്ങാലക്കുട, നിഷാദ് പാലക്കാട്, സജേഷ് പാച്ചേരി മഠത്തിൽ, സുനീഷ് തിരുവല്ല, ഉണ്ണി കണിയാപുരം, മുത്തു കോഴിക്കോട്, ദിനേശ് മണ്ണാർക്കാട് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. സുൽഫിക്കർ അലി സ്വാഗതവും ഹേമന്ത് ഇരിങ്ങാലക്കുട നന്ദിയും പറഞ്ഞു. ഭാരവാഹികൾ: ഹേമന്ത് ഇരിങ്ങാലക്കുട (സെക്ര.), പ്രജീഷ് ആറളം (ജോ.സെക്ര.), സുൽഫിക്കർ അലി ( (പ്രസി.), ഷഹനാസ് കരൂർ (വൈ. പ്രസി.), കുര്യൻ കൊടുമണ്ണേത്ത് (ട്രഷ.).
25% Off
Today's Edition is out
Want the complete newspaper?
Print Replica Crop & Save India & GCC Zoom in and zoom out
Click here for the full edition →
Use code SAVE25
Next Story