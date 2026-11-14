ഖസീം പ്രവാസി സംഘം കുടുംബവേദി മുംതസ യൂനിറ്റ് രൂപവത്കരിച്ചു

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ഖസീം പ്രവാസി സംഘം കുടുംബവേദി മുംതസ യൂനിറ്റ് രൂപവത്കരിച്ചുtext_fields
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News Summary - Qaseem Pravasi Sangam Kudumbavedi Mumtaza Unit Formed
ബുറൈദ: ഖസീം പ്രവാസി സംഘം കുടുംബ വേദി മുംതസ യൂനിറ്റ് രൂപവത്കരിച്ചു. ബുറൈദ അൽ നഖീൽ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ വെച്ച് നടന്ന സമ്മേളനം ഖസീം പ്രവാസി സംഘം രക്ഷാധികാരി സമിതി അംഗം പർവീസ് തലശ്ശേരി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. സുലക്ഷണ ഭദ്രൻ ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷയായി. കുടുംബവേദി കേന്ദ്ര സെക്രട്ടറി ഫൗസിയ ഷാ സംഘടനാ റിപ്പോർട്ട് അവതരിപ്പിച്ചു. ഖസീം പ്രവാസി സംഘം രക്ഷാധികാരി സമിതി അംഗം ഉണ്ണി കണിയാപുരം, ആനി നരിമറ്റം, അഞ്ജു അരവിന്ദ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. സോഫിയ സൈനുദ്ധീൻ ഭാരവാഹി പാനൽ അവതരിപ്പിച്ചു.
പുതിയ ഭാരവാഹികളായി റാഫിയത്ത് അഷ്റഫ് (സെക്ര.), ജോസ്മി ജോയ് (ജോ. സെക്രട്ടറി ), അഞ്ജു രഞ്ജിത്ത് (പ്രസി.), നീതു ഷിജോയ് (വൈ. പ്രസി.), ആനി നരിമറ്റം (ട്രഷ.), അഞ്ജു സുജിത്, നീതു വിജയൻ (ജീവ കാരുണ്യം) എന്നിവരെ തെരഞ്ഞെടുത്തു. സഹാന നിസാം സ്വാഗതവും റാഫിയത്ത് അഷ്റഫ് നന്ദിയും പറഞ്ഞു.
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