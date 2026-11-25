പ്രവാചക ജീവിതം മാനവിക മൂല്യങ്ങളുടെ നേർസാക്ഷ്യം -ടി.വി ഇബ്രാഹിം എം.എൽ.എtext_fields
റിയാദ്: മനുഷ്യസമൂഹത്തിന് എക്കാലത്തും മാതൃകയാക്കാവുന്ന ജീവിതദർശനമാണ് പ്രവാചകൻ മുഹമ്മദ് നബി ലോകത്തിന് സമർപ്പിച്ചതെന്ന് ടി.വി ഇബ്രാഹിം എം.എൽ.എ പറഞ്ഞു. ഐ.എസ്.എം സംഘടിപ്പിക്കുന്ന 'മുഹമ്മദ് നബി: മാനവമൂല്യങ്ങളുടെ നേർസാക്ഷ്യം' എന്ന പ്രമേയത്തിലുള്ള കാമ്പയിന്റെ ഭാഗമായി റിയാദ് സലഫി മദ്റസയിൽ സംഘടിപ്പിച്ച പ്രചാരണ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.
മദ്റസ മാനേജർ അബ്ദുൽ വഹാബ് പാലത്തിങ്കൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. മൊറയൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് അബ്ദുൽ ജലീൽ മുണ്ടോടൻ, ശറഫു പുളിക്കൽ എന്നിവർ ആശംസകൾ നേർന്നു സംസാരിച്ചു. കാമ്പയിൻ പ്രമേയത്തെ ആസ്പദമാക്കി ബഷീർ സ്വലാഹി വിഷയാവതരണം നടത്തി. പ്രവാചകന്റെ ജീവിതത്തിലെ മാതൃകകളും അധ്യാപനങ്ങളും സമകാലിക ജീവിതത്തിൽ എങ്ങനെ പ്രാവർത്തികമാക്കാമെന്നതിനെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചു.
മദ്റസ പ്രിൻസിപ്പൽ അംജദ് അൻവാരി സ്വാഗതവും ബാസിൽ പുളിക്കൽ നന്ദിയും പറഞ്ഞു. മുജീബ് ഇരുമ്പുഴി, മിദ്ലാജ് സ്വലാഹി, ഇഖ്ബാൽ വേങ്ങ, ഹനീഫ മാസ്റ്റർ, ഹാഫിദ് ബന്ന സ്വബാഹ്, വാജിദ് കരിപ്പൂർ, റജീന ടീച്ചർ, റുക്സാന, റംല, ജുമൈല, റസീന, സിൽസില എന്നിവർ പരിപാടിയുടെ വിവിധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകി.