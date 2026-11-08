പവിത്രം പ്രവാസി വെൽഫെയർ ഫോറം പ്രഥമ സംഗമം സംഘടിപ്പിച്ചുtext_fields
റിയാദ്: വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലുള്ള പ്രവാസി മലയാളികളുടെ കൂട്ടായ്മയായ പവിത്രം പ്രവാസി വെൽഫെയർ ഫോറം പ്രഥമ സംഗമം സംഘടിപ്പിച്ചു. ഓൺ ലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോറം വഴി ചേർന്ന പൊതുയോഗം യൂറോപ്പിലെ പ്രവാസിയും പ്രമുഖ സാമൂഹിക പ്രവർത്തകനുമായ നിബു മാരേട്ട് (ഫൗണ്ടർ, ഫേസ് ഓഫ് തിരുവല്ല) സംഗമം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ചെയർമാൻ പീറ്റർ വർഗീസ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. പാലക്കാട് അട്ടപ്പാടി സെന്റ് തോമസ് ആശ്രമം മിഷൻ സെൻറ്ററിലെ ഫാ. വർഗീസ് ജോസഫ് ആശിർവാദ പ്രസംഗം നടത്തി. അഡ്വ. വർഗീസ് മാമ്മൻ എം.എൽ.എ, സാമൂഹിക പ്രവർത്തകൻ ഷിഹാബ് കൊട്ടുകാട് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു.
‘പ്രവാസികൾ നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളികൾ’ വിഷയത്തിൽ വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പ്രവാസികൾ അവർ ജോലി ചെയ്യുന്ന രാജ്യങ്ങളിലെ അനുകൂലവും പ്രതികൂലവുമായ വിവരങ്ങൾ പങ്കുവെച്ചു. പ്രമുഖ കൗൺസിലർ ഡോക്ടർ ഫൗസീന തക്ബീർ മാനസിക ആരോഗ്യപരിപാലനം എന്ന വിഷയത്തിൽ സംസാരിച്ചു. 'യോഗ' അധ്യാപകനും പത്തനംതിട്ട പ്രവാസി അസോസിയേഷനായ മിത്രയുടെ പ്രസിഡന്റുമായ നൗഷാദ് ചിറ്റാർ യോഗ പരിശീലനത്തിന്റെ പ്രാഥമിക പാഠങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചു. രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക നേതാക്കളായ ബിനു ഐസക് രാജു, തലാത്ത് പൂവച്ചൽ, ബഷീർ ചേർത്തല, വർഗീസ് ഡാനിയേൽ, നിബു വർഗീസ്, ഷിബു ഉസ്മാൻ, നിഹാസ് പാനൂർ, വി.എം. മഹബൂബ് എന്നിവർ ആശംസാ പ്രസംഗം നടത്തി. ഗഫൂർ കൊയിലാണ്ടി സ്വാഗതവും രമേഷ് തിരുവനന്തപുരം നന്ദിയും പറഞ്ഞു.